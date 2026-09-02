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Chiles, limón y tomate al alza

En 'martes de mercado' el aguacate bajó de precio

El 'martes de mercado' mostró más aumentos que descuentos. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene costos accesibles que van desde los 50 hasta los 76 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano sube el precio de 40 a 50 pesos el kilo.

En cuanto al limón escaló de 56 a 60 pesos el kilo, el chile serrano pasó de 60 a 63 pesos el kilo y el chile jalapeño de 23 a 40 pesos el kilo.

Respecto al tomate, sube de 15 a 20 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca se mantiene en 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, mantiene el costo de 40 pesos el kilo y, el aguacate, baja de 99 a 70 pesos el kilo.

La papaya se mantiene en 45 pesos el kilo y la piña sube de 33 a  36 pesos el kilo.

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