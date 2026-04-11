Participa Guardia Estatal de Género en Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas

Como parte de las actividades orientadas a promover la convivencia, el deporte y la prevención de conductas antisociales entre jóvenes

NUEVO LAREDO, TAM. – La Guardia Estatal de Género participó en la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas realizada en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Nuevo Laredo, como parte de las actividades orientadas a promover la convivencia, el deporte y la prevención de conductas antisociales entre jóvenes.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del propio centro, donde se desarrolló un encuentro amistoso de futbol entre elementos de la corporación estatal y un grupo de 10 adolescentes que integran el equipo representativo de la colonia Colinas del Sur.

El partido formó parte de una jornada deportiva impulsada a nivel nacional, cuyo propósito es fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto, además de promover la sana convivencia entre adolescentes y autoridades. A través de este tipo de actividades recreativas y deportivas se busca fortalecer la confianza de la población juvenil hacia las instituciones de seguridad.

Durante el encuentro, los participantes realizaron dinámicas deportivas que incluyeron cascaritas y dominadas, en un ambiente de compañerismo que permitió reforzar la interacción positiva entre los jóvenes y el personal de seguridad pública.

La iniciativa fue organizada por el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes y contó con la colaboración de la Guardia Estatal de Género, en el marco de las estrategias de prevención social que se implementan en la entidad.

Con estas acciones, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) y la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) buscan fortalecer entornos seguros para las y los adolescentes, además de impulsar el deporte como una herramienta de integración social y prevención de conductas antisociales.