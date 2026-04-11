Transforma Municipio con pavimentación colonias 150 Aniversario, Cavazos Lerma y Los Álamos

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión superior a los 12 millones de pesos y el compromiso de seguir transformando la ciudad desde sus colonias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó una gira de trabajo para entregar importantes obras de pavimentación en las colonias 150 Aniversario, Cavazos Lerma y Los Álamos, acciones que hoy mejoran la movilidad, seguridad y calidad de vida de cientos de familias.

“Estamos cumpliendo con las y los ciudadanos, porque ese es nuestro compromiso: trabajar en equipo y dar lo mejor de nosotros para mejorar las condiciones de vida en cada colonia de Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

La gira incluyó la entrega de la pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Francisco Treviño, entre Cesáreo García y Trinidad Rodríguez, en la colonia 150 Aniversario, con una inversión de 2 millones 855 mil 382 pesos y una superficie de mil 63 metros cuadrados.

En la colonia Cavazos Lerma se llevó a cabo la pavimentación en la calle Emilio Madero, entre Eva Sámano de López Mateos y Huasteca, con una inversión de 8 millones 105 mil 710 pesos, cubriendo una superficie de 3 mil 705 metros cuadrados, incluyendo además trabajos integrales como drenaje sanitario, banquetas, alumbrado público y señalización.

Por otra parte, en la colonia Los Álamos se realizó la pavimentación de la calle Querétaro, entre Sebastián Lerdo de Tejada y Límite Oriente, con una inversión de 1 millón 681 mil 443 pesos y una superficie de 699 metros cuadrados.

Rosy Carrizales García, vecina de la colonia 150 Aniversario, destacó el impacto positivo de estas obras en su comunidad y agradeció a la alcaldesa por mejorar la infraestructura urbana de Nuevo Laredo.

“Es un cambio muy importante para todos los vecinos, ya que nos brinda mayor seguridad al transitar y refleja que nuestras peticiones son escuchadas y atendidas”, señaló la vecina.

La alcaldesa aseguró que estas obras forman parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de las vialidades, especialmente durante temporadas de lluvia con el objetivo de terminar con los encharcamientos que afectaban la circulación.

Canturosas Villarreal reiteró que continuará trabajando en la rehabilitación y construcción de vialidades en distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellas zonas con mayor rezago.

Del mismo modo, se invitó a la ciudadanía a utilizar los canales de atención como el 072 para reportar necesidades en sus colonias, fortaleciendo así la participación ciudadana en la mejora urbana.