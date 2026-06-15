Participa Alexa Naomi Araujo Rocha en Congreso Infantil

Nuevo Laredo, Tam.- La alumna Alexa Naomi Araujo Rocha, estudiante de sexto grado grupo “A” de la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero, fue seleccionada para representar a Nuevo Laredo en el Congreso Infantil que se lleva a cabo en Ciudad Victoria del 15 al 16 de junio, una experiencia que calificó como un logro muy importante y motivo de gran orgullo, para ella, su escuela y sus padres.

“Me siento muy afortunada porque gracias a Dios gané el sorteo y me siento muy feliz porque voy a representar al municipio de Nuevo Laredo”, expresó Alexa.

La estudiante explicó que obtuvo esta distinción tras participar en un proceso democrático dentro de su institución educativa, donde varios alumnos integraron un congreso escolar y desarrollaron actividades similares a las de una contienda electoral.

Alexa detalló que durante el proceso realizó campañas para promover su propuesta entre sus compañeros, además de participar en un debate donde abordó diversas problemáticas de la escuela junto a otro estudiante. Posteriormente, se efectuó la votación en la que resultó ganadora, recibiendo el pasado Día del Niño su constancia de mayoría.

La estudiante destacó el respaldo de su familia: “No se rindan, échenle muchas ganas y van a ver qué todo con esfuerzo se puede lograr, todo lo hice con esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación y con el deseo de poder ser diputada en nuestra escuela”, concluyó Alexa con este mensaje para los niños y niñas de Nuevo Laredo.