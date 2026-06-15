Festejará Municipio el Día del Padre en grande

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las celebraciones por el 178 Aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal realizará un gran festejo dedicado a los padres de familia, con el propósito de reconocer su esfuerzo, fortalecer la convivencia familiar y continuar promoviendo espacios de sana recreación para la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que esta actividad forma parte de la agenda conmemorativa organizada por el Gobierno Municipal para celebrar la historia, identidad y grandeza de Nuevo Laredo, involucrando a las familias en eventos que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia de la comunidad.

El festejo se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio a partir de la 1:00 de la tarde en el Espacio Cultural y Artístico del Parque Viveros, donde las familias podrán disfrutar de un ambiente festivo y diversas actividades gratuitas.

Como parte del programa artístico se contará con la participación de La Ronda Machetera y Tropicalísimo Apaché, agrupaciones que amenizarán la jornada con sus más grandes éxitos y ofrecerán un espectáculo para todos los asistentes.

Además, durante el evento se realizará la transmisión en vivo de los partidos de la FIFA 2026, permitiendo que los aficionados al fútbol disfruten de la emoción deportiva sin perderse esta importante celebración familiar.

Los asistentes también podrán participar en dinámicas especiales para ganar paquetes de carne para asar y otras sorpresas preparadas por el Gobierno Municipal para consentir a los padres de familia en su día.

Con este tipo de actividades, la administración municipal refrenda su compromiso de impulsar eventos que promuevan la convivencia, el reconocimiento de los valores familiares y el orgullo de pertenecer a una ciudad que continúa avanzando con unidad, participación ciudadana y bienestar para todos.