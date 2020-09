Parroquias no celebran sacramentos

NUEVO LAREDO, TAM.- Las diferentes parroquias católicas hasta la fecha no pueden realizar ceremonias para la impartición de sacramentos, informó ayer en rueda de prensa el obispo Enrique Sánchez Martínez.

Todavía se desconoce cuándo será el día en el que se retomen las diferentes actividades de cada templo, por el momento el exhorto es cumplir con la sana distancia y demás medidas contra el coronavirus.

Por ello, celebraciones como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones XV años y matrimonios no se deben realizar en las parroquias ya que éstos ocasionan concentraciones de personas.

“Todavía no se pueden reunir en los salones, los grupos, todavía no convocamos al catecismo. No podemos abrir el templo a una celebración con mucha gente, salvo en algunas circunstancias y eso lo platiqué con los padres en un principio. Sólo si las personas ya tenían programado un matrimonio y no lo pueden aplazar para otra fecha, se tendría que celebrar a puerta cerrada, sólo los papás y con mucho cuidado, en este momento se hace la celebración de manera urgente, pero aquí no ha habido ninguna hasta el momento”, aclaró.

El obispo indicó que tampoco hay celebraciones privadas.

“A todavía no se puede abrir a celebraciones como primeras comuniones, confirmaciones, ni XV años, ni matrimonios porque eso significa más concentración de más gente.

Revisamos caso por caso pero en general no hay apertura para estas celebraciones”, agregó.

“No hay celebraciones privadas, no he dado apertura a nada, alguien me dijo una vez que alguien celebró y le dije al padre, “¿que celebraste? y dijo “no, no” y le dije “pues ten mucho cuidado”. Yo puedo tomar medidas hacia alguien que no cumpla, internamente tenemos mucha maneras de motivar a los padres a que cumplan estas medidas”, concluyó.