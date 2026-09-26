Papa atrae a 800,000 personas al centro de París

PARÍS (AP) — Cientos de miles de personas abarrotaron la emblemática avenida de los Campos Elíseos de París para asistir el sábado a una misa al aire libre con el papa León XIV, una señal del atractivo perdurable de la Iglesia católica en el país que en otro tiempo fue firmemente católico pero oficialmente laico.

El Vaticano estimó que asistieron 800.000 personas —unas 200.000 más que el número que se había registrado con antelación. La afluencia dio testimonio de la influencia duradera de la Iglesia en Francia pese al descenso de la asistencia y a las tendencias de secularización que han vaciado iglesias en toda Europa.

El papa estadounidense saludó a las multitudes que agitaban banderas y vitoreaban desde su papamóvil durante un desfile de 2 kilómetros (1,2 millas) por el gran bulevar que conduce a la Plaza de la Concordia para la misa, que esencialmente es el corazón de París y un símbolo de la república francesa.

En su homilía, León XIV pidió a la multitud que no se guardara la fe para sí, sino que “la deje desbordarse, para que quienes encuentren puedan refrescarse y saciar su sed”.

“Desde esta hermosa ciudad de París, rezo fervientemente para que el agua viva del Espíritu Santo fluya por toda Francia”, dijo.

Aunque un dispositivo de seguridad paralizó el centro de París al tráfico vehicular, el ambiente festivo atrajo a personas de múltiples credos y también a quienes no profesan ninguno. El fervor abarcó generaciones. La gente acercó a decenas de bebés y niños pequeños desde la multitud para que León les acariciara la cabeza al tiempo que avanzaba lentamente a bordo del papamóvil.

“El mensaje del papa León va mucho más allá de los católicos; habla de justicia social, por ejemplo”, declaró Leontine Joseph, de 42 años, una católica ferviente que acudió con dos amigas de origen marroquí que crecieron en una cultura musulmana.

Llamado a perseverar contra las tendencias

León XIV ha buscado animar a los católicos franceses a perseverar en su fe “incluso entre las espinas” de un mundo secular durante su visita de cuatro días. Comenzó el viernes con su llegada y oración en la restaurada Notre Dame, la primera de un papa desde el devastador incendio de 2019 en la catedral. Continuó el sábado por la noche cuando León llegó a Lourdes, en el sur de Francia, uno de los santuarios más visitados de la Iglesia católica.

En el Instituto Católico de París el sábado por la mañana, el papa dijo que le sorprendía el número de nuevos conversos en los últimos años.

“Debemos reconocer, acoger y proteger la pequeña llama que el Espíritu Santo ha encendido en la oscuridad de la noche, la diminuta semilla que se esfuerza por crecer incluso entre las espinas”, manifestó.

El número de bautismos de adultos en Francia se ha triplicado cada año desde 2016 hasta alcanzar los 13.000 este año. Pero las estadísticas y los expertos advierten que el repunte, que también se ha dado en la vecina España, no contrarresta la tendencia general a la baja.

En 1980, hubo 513.000 bautismos en Francia; en 2024, un total de 186.000.

El papa atrae multitudes

Los ríos de gente que abarrotaron el centro de París y su alegre entusiasmo rivalizaron con otros momentos de celebración colectiva pero no religiosa que marcaron a Francia en las últimas décadas. Enormes multitudes celebraron en los Campos Elíseos cuando Francia ganó la Copa del Mundo de fútbol en 1998 y de nuevo en 2018.

Muchos el sábado no se identificaban como católicos, pero acudieron para escuchar el mensaje del papa.

“La gente está viendo muchas imágenes realmente terribles. Este tipo de evento recuerda a la gente lo que de verdad es importante en la vida”, dijo Thierry Chen, un emprendedor parisino de startups de 40 años que no es católico. “Ves a mucha gente diferente aquí, así que no se trata sólo de una raza, religión o nación, sino de una creencia común en la humanidad”.

Sylvane Le Goff, de 68 años, que vive en la región de París, acudió con sus nietos de 10 y 12 años para “darles recuerdos inolvidables”. Le Goff, que fue criada como católica pero no es practicante, señaló que quería abrir la mente de sus nietos.

“No se trata sólo de ver al papa, sino también de su mensaje de paz y unidad, valores que me gustaría compartir con ellos”, dijo.

León XIV quedó claramente impresionado por su número y entusiasmo, especialmente en una vigilia del viernes por la noche que mantuvo al papa, a sus 71 años, fuera hasta casi las 11:00 de la noche tras un primer día repleto de actos.

Unos 80.000 jóvenes llenaron el estadio nacional para una espectacular vigilia con fuegos artificiales y una recreación teatral del pasado católico francés.

“¡Gracias por su valentía! Gracias por su presencia”, dijo el papa entre vítores ensordecedores, en un discurso improvisado en francés. “Gracias por su fe. ¡Ustedes son los santos de Francia!”

Misa añade nuevo capítulo para histórica plaza parisina

El imponente escenario erigido para la misa, coronado por una cruz dorada, y filas y filas de coristas, clérigos y otras personas que rezaron bajo la mirada del papa en la Plaza de la Concordia marcaron un nuevo capítulo para la plaza cargada de historia.

Fue uno de los principales escenarios de ejecuciones durante la Revolución Francesa. Allí fueron guillotinados Luis XVI y María Antonieta. Para muchos franceses, la plaza encarna la República y, tradicionalmente, los presidentes celebran allí el Día de la Bastilla. En 2024, los Juegos Olímpicos de París le dieron un toque de modernidad, al utilizarla para pruebas de break dance, skate, BMX y baloncesto 3×3.

Los organizadores de la misa indicaron que era la única zona del centro de París que podía albergar a semejantes multitudes.

Pero la elección del lugar ha sido criticada por defensores de la forma estricta de laicismo de Francia en la vida pública en base a una ley de 1905 que separa la Iglesia y el Estado. Sostuvieron que el sitio representa a la República y que otros lugares, como Los Inválidos —un complejo de edificios donde el papa Benedicto XVI celebró misa ante 240.000 personas en 2008— habrían sido más apropiados.

La misa de León XIV llegó como regalo de cumpleaños para Jean-Claude Farnabe, que cumplió 63 años el sábado y pasó la mañana asegurándose un lugar.

Católico de toda la vida, Farnabe asiste a misa todos los domingos en el suburbio parisino de Suresnes.

“Hay cada vez más conversos”, aseveró . “Muchos jóvenes están interesados en la fe y en Dios. Cada domingo, veo gente nueva, personas de entre 25 y 40 años, que se están bautizando”.

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