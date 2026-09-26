Golpea potente tormenta noreste de EU con fuertes inundaciones

Ted Friedli navega en kayak por un tramo inundado de Florence Avenue durante una tormenta, en Long Branch, Nueva Jersey, el sábado 26 de septiembre de 2026 (Foto AP/Noah K. Murray).

Ted Friedli navega en kayak por un tramo inundado de Florence Avenue durante una tormenta, en Long Branch, Nueva Jersey, el sábado 26 de septiembre de 2026 (Foto AP/Noah K. Murray).

BOSTON.- Una tormenta potente y de desplazamiento lento recorrió sigilosamente la costa del noreste de Estados Unidos el sábado, con vientos fuertes que dejaron sin electricidad a miles de personas, además de generar grandes olas y lluvias intensas que crearon condiciones peligrosas en algunos lugares.

Decenas de millones de personas estaban en la trayectoria del meteoro, que, según el pronóstico, afectará la zona del Atlántico medio y Nueva Inglaterra durante todo el fin de semana. Cerca de 100.000 clientes en la región estaban sin electricidad el sábado.

El pronóstico no mostraba un alivio inmediato. Bob Oravec, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, señaló que habrá “muchos vientos fuertes, muchas mareas altas y posibilidad de lluvias intensas durante los próximos días en el noreste de Estados Unidos”.

En Long Island, Nueva York, algunas personas recorrieron en kayak calles inundadas.

En el municipio costero de Surf City, en Nueva Jersey, Kenny Formica estaba sentado en su casa mirando cámaras de vigilancia que mostraban cómo el agua subía dentro de la marina de su propiedad. Que el agua entre al edificio es algo poco común, comentó Formica. La última vez que recuerda que ocurrió fue durante el huracán Sandy, que, indicó, causó más de 4 millones de dólares en daños a su negocio.

Formica señaló que antes de la tormenta, los trabajadores aseguraron las amarras de los muelles, retiraron objetos sueltos y equipos para ponerlos fuera de peligro, y estacionaron los camiones y montacargas de la marina en el punto más alto del predio. Para la mañana del sábado, incluso esos ya estaban casi rodeados de agua.

Formica contó que se despertó el sábado con mensajes de clientes que reportaban embarcaciones y motos acuáticas desaparecidas. Un cliente le envió un video alrededor de las 4:00 de la mañana en que se veía su bote de 7,6 metros (25 pies) luego que el viento lo arrancara de su elevador.

“Esto es como un bote de 8.000 libras y, ya sabe, un bote de 150.000 dólares — simplemente desapareció”, expresó Formica.

En Ocean City, Maryland, el fuerte oleaje provocó erosión en la playa, arrancó cercas junto a las dunas y estaba provocando inundaciones.

“En todos los canales, el agua está muy alta y está entrando a los patios traseros de la gente”, dijo Jay Boyd por teléfono.

Más al sur, Ellie Hodge estaba de pie en el umbral de su casa en Norfolk, Virginia, el sábado y observaba cómo los vehículos que pasaban dejaban estelas. La ciudad costera ha registrado inundaciones aisladas toda la semana debido al ciclón extratropical.

“Hemos visto autos quedarse atascados en la carretera, subiéndose a las aceras”, relató Hodge. “Ha estado bastante mal esta vez”.

Por tormenta, cancelan vuelos, conciertos y eventos deportivos

La tormenta obligó a muchas personas a cambiar de planes. Se cancelaron cientos de vuelos en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, al igual que la gran mayoría de los vuelos hacia los populares destinos turísticos de Massachusetts, Martha’s Vineyard y Nantucket.

Los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago —ambos equipos de Grandes Ligas preparándose para los playoffs durante el último fin de semana de la temporada regular— tuvieron que reorganizar el calendario de su serie de tres juegos. Se enfrentaron en una doble cartelera el viernes en Boston para intentar evitar la tormenta. Luego, la MLB reprogramó el juego final del domingo para que se disputara en Florida, en la casa de los Rays de Tampa Bay.

Ed Sheeran canceló sus conciertos de alto perfil del viernes y el sábado en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. También se cancelaron: un triatlón Ironman en Nueva York y el festival Oceans Calling de tres días en Ocean City, Maryland, que se había promocionado en internet como “una ola de música”.

Más al sur, el cierre de una carretera en la isla Hatteras, en Carolina del Norte, trastocó los planes de boda del sábado de Jayden Sink y Kimberly Laprad. La pareja de Virginia había logrado llegar a la isla antes de la tormenta, pero la mayoría de sus aproximadamente 45 invitados quedó varada al otro lado del cierre, reportó Island Free Press. Un campamento local ofreció un nuevo lugar, cabañas y un oficiante, y un DJ se ofreció como voluntario para poner música. Los organizadores invitaron a cualquiera que estuviera en la isla a ir a celebrar con la pareja el sábado por la tarde.

Autoridades piden a residentes actuar con cautela

Los ciclones extratropicales no son inusuales a medida que Nueva Inglaterra entra en el otoño, pero “esto podría ser un poco más temprano que el promedio para una gran tormenta”, indicó Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional.

El lento desplazamiento de la tormenta podría agravar la erosión de las playas al someter la costa a un periodo prolongado de vientos fuertes y oleaje, explicó.

Autoridades estatales a lo largo de la costa este del país instaron a la población a actuar con cautela. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que las inundaciones costeras son la mayor amenaza, pero que la tormenta también traerá lluvias intensas, vientos potentes y olas de hasta seis metros (20 pies).

“La lluvia ya está en marcha y, aunque hasta ahora ha sido apenas media pulgada más o menos, anoten mis palabras: viene mucho más”, advirtió la gobernadora temprano el sábado.

En Long Island, la propietaria de un ferry, Stephanie Sherman, dijo que había pausado las operaciones entre Patchogue y la isla barrera de Fire Island.

“Ha sido una tormenta bastante salvaje”, comentó Sherman. “Pero nada que no hayamos vivido antes. Estas ocurren de vez en cuando”.