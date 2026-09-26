Escuadrón 201 vuelve a ser un espacio digno para el deporte y la comunidad

Nuevo Laredo, Tam.- Después de décadas de formar parte de la vida de estudiantes, deportistas y generaciones de neolaredenses, el Gimnasio Escuadrón 201 vuelve a encontrarse en condiciones dignas para recibir a la comunidad, tras la rehabilitación realizada por el Gobierno Municipal.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que recuperar este espacio representa también preservar parte de la historia educativa de la ciudad. “Esta no es cualquier escuela, es la primera secundaria que se edificó aquí en Nuevo Laredo en 1931. Son ya 95 años de un servicio educativo ininterrumpido, forjando el destino y los sueños de casi cien generaciones de neolaredenses”, expresó.

Para quienes actualmente estudian y entrenan en este lugar, la rehabilitación representa un cambio que ya pueden experimentar directamente en sus actividades deportivas, al contar nuevamente con un espacio acondicionado para entrenamientos, partidos, actividades escolares y otros encuentros de la comunidad.

Jorge Armando, estudiante de la Escuela Secundaria General No. 1, señaló que las condiciones anteriores habían llevado a los equipos a realizar sus entrenamientos en otros espacios, por lo que la recuperación del gimnasio permitirá aprovechar nuevamente sus instalaciones. “Creo, en mi opinión, que va a mejorar su calidad de entrenamientos porque antes entrenaban allá, afuera”, comentó.

Por su parte, Ivana García, estudiante del CBTIS 137 y exalumna de la Secundaria General No. 1, continúa formando parte del equipo de básquetbol de la institución y recordó que antes de la rehabilitación las condiciones del gimnasio dificultaban las prácticas, principalmente cuando se presentaban lluvias.

“Antes, cuando no estaba aún arreglado, batallábamos mucho para entrenar porque estaba lleno de excremento de palomas y, o sea, a veces cuando llovía se mojaba, entonces no se nos facilitaba entrenar y ahorita ya está súper padre porque pues ya es como que más cómodo y más fácil entrenar”, explicó.

La joven destacó que la recuperación beneficia tanto a los integrantes del equipo como al alumnado que utiliza el gimnasio para sus actividades deportivas y agradeció las acciones realizadas para recuperar este espacio. “Muchas gracias, Carmen Lilia, por hacernos más cómodo el entrenar y el deporte que tanto nos gusta”, expresó.

Otra de las integrantes del equipo de basquetbol, Ivana Villarreal Jiménez, estudiante de la Secundaria General No. 1, destacó que las nuevas condiciones también permiten realizar las actividades con mayor seguridad y comodidad. “Es mucho mejor ahora jugar porque cuando hacemos ejercicios antes nos resbalábamos por las lluvias. Ahora se va a ver muy bonito cuando haya partidos”, relató.

A esta transformación se suma la experiencia del director de la Escuela Secundaria General No. 1, Francisco Lugo García, quien cuenta con 43 años de servicio en la institución y ha sido testigo de diferentes generaciones que han pasado por sus aulas y por el Gimnasio Escuadrón 201.

“Se veía imposible, pero yo le doy las gracias a la Presidenta Municipal de que ella en un momento volteó y dijo: no se apure, yo le voy a ayudar”, relató Lugo García al recordar el proceso que permitió hacer realidad la recuperación del inmueble.

Lugo García señaló que actualmente el Escuadrón 201 cuenta con condiciones renovadas para continuar recibiendo a los estudiantes, pero también para mantener actividades que involucran a distintos sectores de la comunidad.

“Hoy es otro gimnasio, nuevo; nosotros, que somos basquetbolistas, tenemos canastas nuevas, las gradas, la iluminación al 100%, la techumbre al 100% y la pintura al 100%, para que los alumnos vuelvan a utilizar este querido Escuadrón 201”, destacó.

Desde el área deportiva, el profesor Fernando Rodríguez, quien cuenta con alrededor de 15 años de experiencia trabajando con los equipos de básquetbol femenil y varonil, destacó que el gimnasio ha sido un espacio multifuncional por el que han pasado generaciones de estudiantes en disciplinas como básquetbol, fútbol y voleibol. “Es muy importante, en el sentido de que aquí han pasado muchas generaciones en tanto básquetbol, fútbol, voleibol, es multifuncional”, explicó.

Para el profesor, recuperar el Escuadrón 201 significa también devolverle a los estudiantes un espacio adecuado para continuar desarrollándose mediante el deporte, mientras que la comunidad escolar mantiene activo un recinto que ha sido escenario de numerosas generaciones y actividades. “Alcaldesa Carmen Lilia, muchas gracias por todo su apoyo que ha brindado en esta ocasión a la Secundaria General Número 1; muchas gracias y aquí siempre será bien recibida”, expresó.

Con la rehabilitación, estudiantes, equipos deportivos y grupos que utilizan el gimnasio cuentan nuevamente con un espacio más cómodo y seguro para desarrollar sus actividades, mientras que la comunidad escolar recupera un recinto que forma parte de su propia historia.

De esta manera, el Gimnasio Escuadrón 201 vuelve a estar disponible para que las nuevas generaciones continúen haciendo de este recinto un punto de encuentro para el deporte, la convivencia y la formación, manteniendo vivo un espacio que durante décadas ha acompañado a la comunidad de Nuevo Laredo.