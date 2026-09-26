El debut anhelado no distrae a Rafael Márquez del objetivo colectivo

Está a unas horas de cumplir un anhelo: su debut como director técnico de la selección mexicana

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola (derecha), y el nuevo director técnico de la selección nacional, Rafael Márquez, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola (derecha), y el nuevo director técnico de la selección nacional, Rafael Márquez, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

Rafael Márquez está a unas horas de cumplir un anhelo: su debut como director técnico de la selección mexicana. Sin embargo, el logro personal no lo distrae del objetivo colectivo.

Márquez, quien como jugador fue capitán del Tri en cinco Copas del Mundo, se estrenará este sábado en el banquillo cuando México se mida ante Colombia en un partido amistoso en Baltimore.

“Ahora tengo otro puesto, otro rol fuera de la cancha. Como jugador tomas decisiones en segundos y seguramente me equivoqué en muchas de ellas; ahora tendré un poco más de tiempo y gente a mi alrededor que me ayudará a decidir mejor”, señaló Márquez al reflexionar sobre la transición de la cancha al banquillo.

Un proceso con paciencia

Márquez se desempeñó como auxiliar de Javier Aguirre desde agosto de 2024 hasta la conclusión del pasado Mundial, torneo donde México quedó eliminado en octavos de final —la barrera histórica del Tri, con excepción de las ediciones de 1970 y 1986.

Apenas la semana pasada dio a conocer su primera convocatoria y ha contado con solo cinco días de trabajo en cancha, un lapso reducido que limita el margen para plasmar de inmediato la impronta del “Kaiser de Michoacán”.

“Hay que ser coherentes con la realidad y saber que hay poco tiempo para trabajar. Por eso daremos continuidad a lo que estaba funcionando; el estilo de juego mantendrá la base del Mundial”, explicó el estratega. “Intentaremos dar pasos hacia adelante, pero los procesos llevan tiempo. Esto es como plantar una semilla: no germina de la noche a la mañana, y espero que la gente lo entienda”.

El regreso del “Chucky” Lozano

Una de las principales novedades en la nómina de Márquez para esta fecha FIFA de cuatro partidos amistosos es el retorno de Hirving “Chucky” Lozano, quien no vestía la camiseta nacional desde septiembre del año pasado.

Lozano, cuya actividad se vio reducida por problemas físicos durante su etapa en el San Diego FC de la MLS —situación que lo dejó fuera del Mundial—, fichó esta temporada con el Galaxy de Los Ángeles. Márquez, quien compartió vestidor con él en Rusia 2018, busca evaluarlo de primera mano.

“Lo que me motiva a traer a Hirving es que todavía puede aportarnos mucho. Es un jugador diferente y sabemos de lo que es capaz”, afirmó el técnico.

El extremo del Galaxy perfila para sumar minutos, favorecido por las ausencias en el sector izquierdo de Julián Quiñones, baja por lesión, y de Alexis Vega, excluido por decisión técnica.

Bajas sensibles y una gira exigente

Además de Quiñones, el conjunto mexicano no dispondrá del delantero Raúl Jiménez ni del central César Montes, ambos titulares durante la Copa del Mundo y descartados en esta ocasión por problemas físicos.

“El tema de las lesiones es algo que no puedo controlar. Son bajas importantes, pero a la vez abren la puerta para observar a otros futbolistas que nos interesan y darles seguimiento”, añadió el exfutbolista.

Tras el compromiso ante el combinado colombiano, México chocará contra Perú el próximo martes en Nueva Jersey. Posteriormente, el Tri medirá fuerzas con Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, y cerrará su gira el 6 de octubre en el Coliseo de Los Ángeles frente a Chile.