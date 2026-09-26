U2 vuelve a la escuela para dar un show donde todo comenzó

Bono contempla a la multitud mientras U2 ofrece un concierto improvisado desde un balcón en el centro de Dublín, Irlanda, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

Bono contempla a la multitud mientras U2 ofrece un concierto improvisado desde un balcón en el centro de Dublín, Irlanda, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

LONDRES (AP) — La banda irlandesa U2 regresó a la escuela el viernes para ofrecer una clase sorpresa de rock and roll en el lugar donde se formó hace medio siglo.

La banda interpretó a toda velocidad un repertorio de siete canciones, incluido un bis de “With or Without You”, ante cientos de estudiantes en el patio de la Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, y ante otras personas que se enteraron del concierto o —como un equipo de construcción varios pisos más arriba en un edificio cercano— tuvieron la suerte de estar lo bastante cerca como para escucharlo y contar con una vista privilegiada.

“Nos escapamos del laboratorio; ¿cómo va el experimento para ustedes?”, dijo Bono, mientras señalaba las aulas de ciencias.

La banda comenzó en la escuela hace 50 años, cuando Larry Mullen, de 14 años, publicó una nota en un tablón de anuncios que decía: “Baterista busca músicos para formar una banda”.

Conocido originalmente como Feedback, el grupo estaba integrado por el cantante Paul Hewson, ahora Bono; el guitarrista David Evans, conocido como The Edge; y Adam Clayton en el bajo.

El resto, como se suele decir, es historia, aunque pasarían un par de años antes de que se decidieran por el nombre U2, y no fue sino hasta 1980 cuando salió su primer álbum, “Boy”, que incluía “I Will Follow”, la primera canción que tocaron para los entusiasmados niños.

El concierto de 30 minutos no fue tan secreto como pudo haber parecido. Un equipo de cámaras estaba grabando, se habían reunido medios internacionales y un grupo de 32 estudiantes acompañó a la banda con instrumentos de cuerda en el éxito “One”.

Formó parte de una campaña promocional de su nuevo álbum, “Carnaval de Luz”, que incluye un dueto entre Bono y Dolly Parton, quien murió de cáncer el mes pasado.

Más tarde actuaron desde un balcón ante una multitud de seguidores en la popular Grafton Street, en el centro de Dublín.

Los estudiantes, algunos asomando la cabeza por las ventanas de las aulas, gritaban y aplaudían. Capturaron el momento con sus teléfonos y cantaron las melodías conocidas. Algunos gritaban: “¡Te amo, Bono!”.

Bono agradeció a su público cautivo, pero señaló que no tenían “a ningún otro lugar adonde ir”.

Mientras hacía la cuenta regresiva del inicio característico de “Vertigo”, con “uno, dos, tres, catorce” (one, two, three, 14), bromeó: “Si están tomando clases de español, no las tomen conmigo”.

En un homenaje a los maestros, se puso filosófico sobre su etapa en la escuela y comentó que allí la banda aprendió la “lección más humilde y más difícil”: comprender cuánto necesitaban que les enseñaran.

“Parte de eso empezó aquí, y la sensación era que quizá todo lo que necesitábamos estaba a nuestro alrededor, justo bajo nuestros pies, si podíamos verlo en nuestros compañeros, en nuestra comunidad más amplia, que iba a ayudarnos a superar los próximos 50 años”, dijo. “Así que queremos darles las gracias —y también a la comunidad más amplia que rodea a esta preparatoria de rock ‘n’ roll—”.