Pandemia daña dieta y el sueño a los niños

NUEVO LAREDO, TAM.– La pandemia de Covid-19 ha impactado negativamente la dieta, el sueño y la actividad física entre los niños con obesidad en Nuevo Laredo, dijo Jennifer Mendiola Guerra, responsable del Centro de Monitoreo de Diabetes Infantil en la ciudad

“No Más Diabetes Infantil, A.C.” dijo que mensualmente este centro atiende a 30 niños y jóvenes que padecen sobrepeso, obesidad y diabetes.

“Nosotros atendemos a menores de la localidad con problemas alimenticios y de sobrepeso, los cuales son controlados por medio de una sana alimentación y dieta balanceada”, señaló.

Manifestó que esta situación de confinamiento ha provocado que los menores de 6 a 17 años no se ejerciten y prefieran mantenerse distraídos en los aparatos electrónicos como: tabletas, video juegos y televisión.

“Sí hemos tenido incremento de sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes, pero no contamos con cifras, pero sí puedo decir que sí ha aumentado, ya que los niños no están yendo a la escuela, no se puede ir al gimnasio, ni al parque, no tenemos una actividad en sí, realmente nos volvimos sedentarios, tanto niños como adultos; sí hubo bastante incremento de peso, pero pueden acudir con nosotros de manera gratuita para ayudarlos a cambiar sus vidas”, manifestó.

Explicó que este centro cuenta con el servicio de consultas nutricionales para los menores de 6 a 17 años; clases de actividad física para menores de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde; curso de cocina saludable para las mamás de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía con una duración de tres semanas con el que se abarca los menús principales como almuerzos, comida y cena, bebidas y postres y las clases de zumba para las madres de 9:30 a 10:30, todos los servicios gratuitos.

Mendiola Guerra agregó que mediante estos talleres se brinda pláticas a los menores y a sus papás acerca de la alimentación, pues lo que se busca es que los padres de familia tomen conciencia y se den cuenta de la gravedad del problema que existe y que, en el proceso, ayuden a sus hijos a corregir hábitos alimenticios y prevengan la aparición de diabetes.

El centro de monitoreo se encuentra ubicado en la calle Emiliano Zapata 6502, en la colonia El Nogal y el número de teléfono es (867) 579-1291, para concretar cita y dar atención al menor.