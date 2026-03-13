Padre de familia denuncia robo y agresiones de militares; en 2020 perdió una pierna por una bala disparada por soldados

El afectado señaló que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República. #NuevoLaredo #SeguridadPública #DenunciaCiudadana #DerechosHumanos #AbusoDeAutoridad #Militares #Justicia #Ciudadanía #LasTorres #Tamaulipas #Seguridad #Denuncia #Violencia #Transparencia #Investigación #México

Nuevo Laredo, Tam .— Un padre de familia denunció el robo de 13 mil pesos en efectivo y agresiones verbales por parte de elementos militares durante una revisión “de rutina” realizada frente a su domicilio en la colonia Buenavista, incidente que fue presenciado por familiares, vecinos y varios menores de edad, quienes manifestaron temor ante lo ocurrido.

El afectado, Bryan Eduardo Bustos García, de 23 años, relató que los hechos ocurrieron cuando llegaba a su vivienda a bordo de una camioneta Grand Cherokee 2017 por la calle Privada Londres, acompañado de su cuñado Edgar Noé Gómez Zúñiga, de 25 años, y del mecánico Jesús Gerardo Briones Hernández, de 27 años.

De acuerdo con su testimonio, los militares que se desplazaban en las unidades identificadas con los números 0916333 y 0916375 lo interceptaron para realizar una supuesta revisión de rutina.

“Yo venía llegando a mi domicilio y por el retrovisor miré que ya tenía a los soldados atrás. Cuando quise abrir la puerta, ellos ya estaban abajo y me dijeron que era una revisión de rutina”, explicó Bustos García.

El joven señaló que durante la revisión los militares inspeccionaron su teléfono celular y el interior del vehículo. Posteriormente, al retirarse, descubrió que faltaba dinero del bolso de su esposa.

“Tenía 20 mil pesos en efectivo y cuando revisé la bolsa ya nada más había siete mil. Les dije que me faltaba dinero y me respondieron que ellos no habían agarrado nada”, afirmó.

Su esposa, María José Lailson, de 28 años, señaló que al intentar acercarse a la revisión fue agredida verbalmente. “Nos empezaron a gritar con muchas groserías que nos alejáramos. Yo les dije que no me hablaran así, que era mi esposo, pero no les importó”, declaró.

Durante el incidente, la hija de la pareja, Melody, de 12 años, presenció la confrontación y estuvo a punto de desmayarse. “Mi papá trabaja muy duro para mantenernos y para que vengan a quitarle dinero”, expresó la menor.

Vecinos del sector señalaron que la situación generó preocupación entre las familias que presenciaron la escena, debido a la presencia de menores y a la tensión que se vivió durante el operativo.

Bustos García indicó que esta situación reavivó el temor que su familia arrastra desde 2020, cuando fue herido por una bala disparada por militares durante un operativo en el sector. En aquel hecho, ocurrido el 31 de enero de ese año, el joven recibió un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda mientras caminaba por el camellón del bulevar Las Torres.

“Yo venía de trabajar limpiando vidrios cuando me tocó una bala perdida. No pudieron salvar mi pierna y me la tuvieron que amputar”, recordó.

El afectado señaló que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue lo ocurrido, mientras familiares y vecinos manifestaron su preocupación por este tipo de situaciones que, dijeron, incrementan el temor entre la población.

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