Arresta CBP a varios fugitivos buscados por homicidio y delitos sexuales

LAREDO, Texas — Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, asignados a los puertos de entrada dentro del área de responsabilidad de la Oficina de Campo de Laredo, detuvieron esta semana a varias personas buscadas por órdenes de arresto pendientes por delitos graves de homicidio y diversos delitos sexuales.

El 27 de febrero, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln de Laredo remitieron a Emilio Vega Aguado, de 30 años, ciudadano estadounidense y pasajero de autobús, a una inspección secundaria. Durante dicha inspección, los agentes de la CBP, mediante verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que pesaba sobre él una orden de arresto activa por homicidio en primer grado, emitida por el Departamento de Policía de Chicago. Los agentes de la CBP confirmaron la orden y trasladaron a Vega Aguado a la cárcel del condado de Webb para que esperara el proceso penal.

El 1 de marzo, agentes de la CBP en el Puente Internacional Camino Real en Eagle Pass remitieron a un peatón, Luis García Fernández, de 62 años y ciudadano mexicano, para una inspección secundaria. Durante la inspección, los agentes de la CBP, utilizando verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que tenía una orden de arresto activa por delito grave de agresión sexual en segundo grado, emitida por el Departamento de Policía de Austin. Los agentes de la CBP confirmaron la orden y trasladaron a García Fernández a la cárcel del condado de Maverick para que esperara el proceso penal.

El 4 de marzo, agentes de la CBP en el Puente Internacional de Progreso remitieron a Isaac Isai Pulido, de 22 años, ciudadano estadounidense y pasajero de un vehículo, a una inspección secundaria. Durante dicha inspección, los agentes de la CBP, mediante verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que pesaba sobre él una orden de arresto activa por delito grave de agresión sexual a un menor, emitida por el Departamento de Policía de Alamo. Los agentes de la CBP confirmaron la orden y entregaron a Pulido a la policía de Alamo para que se hiciera justicia.

El 5 de marzo, agentes de la CBP que realizaban operaciones de salida en el puente Juárez-Lincoln interceptaron a Rafael Bello-Solis, de 60 años y nacionalidad mexicana, como pasajero a bordo de un autobús comercial que salía del país hacia México. El autobús y el pasajero fueron remitidos para una inspección secundaria. Durante la inspección, se determinó que el pasajero no poseía documentos para entrar o permanecer en los Estados Unidos. La posterior verificación biométrica a través de las bases de datos policiales confirmó que el pasajero tenía una orden de arresto pendiente por delito grave de indecencia con un menor (contacto sexual), emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Collin en McKinney, Texas. Bello-Solis fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb para esperar el proceso penal.

“La detención de personas buscadas por crímenes tan atroces como agresión sexual y homicidio, es una muestra de la inquebrantable dedicación de nuestros agentes”, declaró Donald R. Kusser, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Laredo.

“Cada detención nos acerca a honrar a las víctimas, garantizar la rendición de cuentas y mejorar la seguridad de nuestras comunidades. Haber logrado múltiples arrestos durante la última semana es un logro verdaderamente encomiable”, continuó.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es una base de datos centralizada y automatizada diseñada para compartir información entre las agencias policiales, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en la información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.