Omite luz roja y ocasiona choque en el sur de la ciudad

El responsable fue identificado como Jorge, de 18 años

Ambos vehículos resultaron con severas afectaciones, aunque sus conductores lograron salir ilesos, lo que evitó que el percance pasara a mayores. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un aparatoso accidente con fuertes daños materiales se registró en el crucero de Anzures y Carretera Aeropuerto, luego de que un joven automovilista desobedeciera la luz roja del semáforo.

El responsable fue identificado como Jorge, de 18 años, quien manejaba un Pontiac Vibe modelo 2003 en dirección de sur a norte por la Carretera Aeropuerto. Al llegar al cruce, no respetó la señal y terminó impactando a otro vehículo.

La unidad afectada fue una camioneta Chevrolet Trax modelo 2017, conducida por Ángel, de 20 años, quien aseguró que transitaba con la luz verde a su favor y se disponía a girar hacia la calle Anzures rumbo a la colonia Los Fresnos.

Ambos vehículos resultaron con severas afectaciones, aunque sus conductores lograron salir ilesos, lo que evitó que el percance pasara a mayores.

Autoridades de Tránsito y Vialidad reiteraron el llamado a respetar las señales viales, en especial en cruceros concurridos, donde una imprudencia puede terminar en consecuencias más graves.

