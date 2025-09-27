Se suma Nuevo Laredo a Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz

La actividad se desarrolló en el área de Las Palapas de la colonia Las Torres, donde se realizaron labores de limpieza, rehabilitación y embellecimiento

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de voluntarios, estudiantes de diversas instituciones educativas, personal del Instituto Municipal para el desarrollo de la Juventud (IMJUVE), la Coordinación General de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo y vecinos del sector, se llevó a cabo la Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales en la colonia Las Torres, una iniciativa enfocada en la recuperación de espacios públicos para el disfrute de las familias neolaredenses.

La actividad se desarrolló en el área de Las Palapas de la colonia Las Torres, donde se realizaron labores de limpieza, rehabilitación y embellecimiento.

Como parte de la jornada, se pintó un mural alusivo a la paz, al equilibrio y a la naturaleza, con el objetivo de generar un espacio de convivencia y armonía comunitaria.

Tania Taboada Blanco, titular de la Coordinación General de Gestión Ambiental en Nuevo Laredo destacó que estas acciones tienen un carácter integrador, pues no se limitan a la creación artística, sino que buscan rescatar espacios para la vida comunitaria.

“No nada más es pintar un mural, sino rescatar un espacio público para todas las familias de la colonia. Con limpieza, pintura y el mural, logramos que este lugar se convierta en un punto de encuentro digno y seguro”, expresó.

Las Jornadas de Tequios se han consolidado como una actividad mensual que fomenta la participación ciudadana. La primera edición se realizó a orillas del Río Bravo, posteriormente en la colonia La Joya, y ahora en Las Torres.

Taboada Blanco señaló que estos esfuerzos se desarrollan bajo la visión de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, así como de la presidenta del DIF, Claudette Canturosas Villarreal, y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

“Estamos alineando estas jornadas con las acciones de nuestras autoridades, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fortalecer la unión comunitaria”, puntualizó.

Con estas actividades, el gobierno municipal y las dependencias de gobierno impulsan la participación ciudadana, promueve la cultura de la paz y refuerza el compromiso de seguir trabajando por una ciudad más limpia, segura y con espacios públicos dignos para todos.