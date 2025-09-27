Embajador de la Unión Europea destaca condiciones de seguridad en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, destacó el trabajo del gobernador Américo Villarreal para crear las condiciones de seguridad que permiten tener en Tamaulipas el clima idóneo de confianza para la inversión y el desarrollo empresarial.

“Me sentí muy seguro en Tamaulipas. Pude ver la mejora significativa de los índices de seguridad gracias a la voluntad de las autoridades estatales. Este esfuerzo ha creado un clima de seguridad que genera confianza para la inversión”, indicó.

En el marco de su visita oficial de tres días a la entidad, el diplomático encabezó una conferencia de prensa junto al gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Economía del Estado, Ninfa Cantú Deándar, para dar a conocer el balance de actividades y acuerdos derivados de esta misión oficial por el estado.

Destacó además que la Unión Europea es el segundo socio comercial de México y el segundo inversor en Tamaulipas, lo que abre nuevas oportunidades en sectores como agroindustria, manufactura y energías limpias. En este contexto, señaló que la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea permitirá explorar mercados europeos para productos emblemáticos tamaulipecos como la naranja, la miel y la cuera, que podrían posicionarse en un mercado de más de 450 millones de consumidores.

NUESTROS PUERTOS SON LA PUERTA DE MÉXICO HACIA EUROPA: AMÉRICO

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal, expresó que esta visita representa un paso firme hacia la diversificación económica de Tamaulipas y da seguimiento al encuentro con 15 embajadores de la Unión Europea realizado en 2023.

“Nuestros puertos son la puerta de México hacia Europa. Nos unen principios como la libertad, la igualdad y el bienestar. La cooperación con la Unión Europea fortalece nuestra visión de desarrollo”, apuntó.

En su intervención, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, resaltó la presencia de 89 empresas europeas activas en Tamaulipas, principalmente en los sectores eléctrico, electrónico y automotriz.

Subrayó que, durante la actual administración, se han consolidado proyectos de inversión por más de 151 millones de dólares, generando 1,190 empleos directos.

Finalmente, tanto el cuerpo diplomático como las autoridades estatales coincidieron en que este encuentro consolida a Tamaulipas como un socio confiable y estratégico para la Unión Europea y abre nuevas vías para el fortalecimiento de cadenas de valor, innovación tecnológica y colaboración académica.

La visita del embajador a Tamaulipas concluyó con una reunión sobre el proyecto estratégico denominado Puerto Seco de Ciudad Victoria que impulsa el gobierno de Villarreal Anaya, con la finalidad de promover el desarrollo logístico e industrial en el centro del estado.