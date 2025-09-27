Dan 30 años de prisión a Yaritza Yamilet “C”, culpable de filicidio

En hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en la colonia Solidaridad 2

NUEVO LAREDO, TAM .- El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 30 años de prisión en contra de Yaritza Yamilet “C”, tras ser encontrada culpable del delito de filicidio en hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en la colonia Solidaridad 2.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la mujer lesionó a su hija menor de edad dentro de un domicilio, provocándole múltiples fracturas que le ocasionaron la muerte.

Además de la condena, la autoridad judicial estableció que la responsable deberá cubrir 151 mil 454.12 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima indirecta. También recibió una amonestación y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La resolución fue emitida luego de que el Representante Social acreditó de manera fehaciente la responsabilidad de la imputada, garantizando que los hechos no quedarán impunes.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró su compromiso de utilizar todos los recursos jurídicos disponibles para sancionar a quienes atenten contra la vida, al tiempo que refrendó su misión de brindar justicia y protección a las víctimas.