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Ofrecerá Municipio servicios de salud gratuitos para niñas y niños en abril

En las Clínicas UNE

Las consultas estarán disponibles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las 13 clínicas UNE, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. [Agencias]
Agencias
Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de garantizar el acceso a atención médica oportuna para la niñez, durante todo abril, el Gobierno Municipal estará brindando servicios de salud gratuitos en las Clínicas UNE, beneficiando a niñas y niños de la ciudad.

Con estas acciones, la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando programas que fortalezcan la salud y calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.

Los servicios que se ofrecerán son:

  • Consulta General.

  • Consulta Dental.

  • Limpieza Dental.

  • Tratamiento contra parásitos.

Las consultas estarán disponibles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las 13 clínicas UNE, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.

A través de la Secretaría de Bienestar, esta estrategia busca fortalecer la prevención y el cuidado de la salud infantil, acercando servicios médicos de calidad a las familias neolaredenses y facilitando su acceso sin costo.

El Gobierno Municipal hace un llamado a madres, padres y tutores a aprovechar este beneficio, reiterando su compromiso de cuidar, proteger y garantizar el bienestar de la niñez.

Los servicios se estarán ofreciendo en las 13 Clínicas UNE:

  • CLÍNICA UNE “VALLES DE PARAÍSO”

Calle nogales s/n entre Calle durazno y Calle ciruelos. Colonia valles del paraíso

  • CLÍNICA UNE “LOS OLIVOS 2”

Ave. vencedor s/n entre canadá y diploma, col. los olivos

  • CLÍNICA UNE “LOS TOBOGANES”

Calle art. 6 s/n entre prometeo y art. 123 los toboganes

  • CLÍNICA UNE “EL CAMPANARIO”

Río grijalva s/n y río churubusco Colonia el campanario

  • CLÍNICA UNE “SANTA CECILIA”

Quirino mendoza #4815 col. santa cecilia

  • CLÍNICA UNE “EL PROGRESO”

Monte olimpo s/n entre esfinge e himeneo, Colonia el progreso

  • CLÍNICA UNE “PALMARES”

Calle guanajuato s/n y tamaulipas fraccionamiento palmares

  • CLÍNICA UNE “1ERO DE MAYO”

Calle san jacinto s/n entre Calle santa emiliana y Calle san eliseo Colonia 1ero de mayo

  • CLÍNICA UNE “NUEVA ERA”

cto. jesús gonzález bastién 252

  • CLÍNICA UNE “LA JOYA”

victoria 8816 entre 6 de abril y esmeralda

  • CLÍNICA UNE “VALLES DE ANÁHUAC”

Calle #16 y Calle avenida #9

  • CLÍNICA UNE “UNIÓN DEL RECUERDO”

Ave. la cruz #707 Colonia unión del recuerdo

  • CLÍNICA DENTAL UNE “ROTONDA UAT”

Av. Luis Echeverría #8 Colonia Infonavit Fundadores

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