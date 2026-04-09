Ofrecerá Municipio servicios de salud gratuitos para niñas y niños en abril

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de garantizar el acceso a atención médica oportuna para la niñez, durante todo abril, el Gobierno Municipal estará brindando servicios de salud gratuitos en las Clínicas UNE, beneficiando a niñas y niños de la ciudad.

Con estas acciones, la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando programas que fortalezcan la salud y calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.

Los servicios que se ofrecerán son:

Consulta General.

Consulta Dental.

Limpieza Dental.

Tratamiento contra parásitos.

Las consultas estarán disponibles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las 13 clínicas UNE, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.

A través de la Secretaría de Bienestar, esta estrategia busca fortalecer la prevención y el cuidado de la salud infantil, acercando servicios médicos de calidad a las familias neolaredenses y facilitando su acceso sin costo.

El Gobierno Municipal hace un llamado a madres, padres y tutores a aprovechar este beneficio, reiterando su compromiso de cuidar, proteger y garantizar el bienestar de la niñez.

Los servicios se estarán ofreciendo en las 13 Clínicas UNE:

CLÍNICA UNE “VALLES DE PARAÍSO”

Calle nogales s/n entre Calle durazno y Calle ciruelos. Colonia valles del paraíso

CLÍNICA UNE “LOS OLIVOS 2”

Ave. vencedor s/n entre canadá y diploma, col. los olivos

CLÍNICA UNE “LOS TOBOGANES”

Calle art. 6 s/n entre prometeo y art. 123 los toboganes

CLÍNICA UNE “EL CAMPANARIO”

Río grijalva s/n y río churubusco Colonia el campanario

CLÍNICA UNE “SANTA CECILIA”

Quirino mendoza #4815 col. santa cecilia

CLÍNICA UNE “EL PROGRESO”

Monte olimpo s/n entre esfinge e himeneo, Colonia el progreso

CLÍNICA UNE “PALMARES”

Calle guanajuato s/n y tamaulipas fraccionamiento palmares

CLÍNICA UNE “1ERO DE MAYO”

Calle san jacinto s/n entre Calle santa emiliana y Calle san eliseo Colonia 1ero de mayo

CLÍNICA UNE “NUEVA ERA”

cto. jesús gonzález bastién 252

CLÍNICA UNE “LA JOYA”

victoria 8816 entre 6 de abril y esmeralda

CLÍNICA UNE “VALLES DE ANÁHUAC”

Calle #16 y Calle avenida #9

CLÍNICA UNE “UNIÓN DEL RECUERDO”

Ave. la cruz #707 Colonia unión del recuerdo

CLÍNICA DENTAL UNE “ROTONDA UAT”

Av. Luis Echeverría #8 Colonia Infonavit Fundadores