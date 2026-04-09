Ofrecerá Municipio servicios de salud gratuitos para niñas y niños en abril

Con estas acciones, la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando programas que fortalezcan la salud y calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.
Los servicios que se ofrecerán son:
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Consulta General.
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Consulta Dental.
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Limpieza Dental.
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Tratamiento contra parásitos.
Las consultas estarán disponibles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las 13 clínicas UNE, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.
A través de la Secretaría de Bienestar, esta estrategia busca fortalecer la prevención y el cuidado de la salud infantil, acercando servicios médicos de calidad a las familias neolaredenses y facilitando su acceso sin costo.
El Gobierno Municipal hace un llamado a madres, padres y tutores a aprovechar este beneficio, reiterando su compromiso de cuidar, proteger y garantizar el bienestar de la niñez.
Los servicios se estarán ofreciendo en las 13 Clínicas UNE:
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CLÍNICA UNE “VALLES DE PARAÍSO”
Calle nogales s/n entre Calle durazno y Calle ciruelos. Colonia valles del paraíso
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CLÍNICA UNE “LOS OLIVOS 2”
Ave. vencedor s/n entre canadá y diploma, col. los olivos
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CLÍNICA UNE “LOS TOBOGANES”
Calle art. 6 s/n entre prometeo y art. 123 los toboganes
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CLÍNICA UNE “EL CAMPANARIO”
Río grijalva s/n y río churubusco Colonia el campanario
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CLÍNICA UNE “SANTA CECILIA”
Quirino mendoza #4815 col. santa cecilia
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CLÍNICA UNE “EL PROGRESO”
Monte olimpo s/n entre esfinge e himeneo, Colonia el progreso
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CLÍNICA UNE “PALMARES”
Calle guanajuato s/n y tamaulipas fraccionamiento palmares
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CLÍNICA UNE “1ERO DE MAYO”
Calle san jacinto s/n entre Calle santa emiliana y Calle san eliseo Colonia 1ero de mayo
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CLÍNICA UNE “NUEVA ERA”
cto. jesús gonzález bastién 252
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CLÍNICA UNE “LA JOYA”
victoria 8816 entre 6 de abril y esmeralda
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CLÍNICA UNE “VALLES DE ANÁHUAC”
Calle #16 y Calle avenida #9
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CLÍNICA UNE “UNIÓN DEL RECUERDO”
Ave. la cruz #707 Colonia unión del recuerdo
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CLÍNICA DENTAL UNE “ROTONDA UAT”
Av. Luis Echeverría #8 Colonia Infonavit Fundadores