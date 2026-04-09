Concluyen con éxito curso de computación en la Infoteca

El próximo curso iniciará el lunes 13 de abril con las mismas características. [Agencias]

El próximo curso iniciará el lunes 13 de abril con las mismas características. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran éxito y entusiasmo 50 personas de 12 a 65 años de edad concluyeron los cursos de computación que cada tres meses son impartidos en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En total fueron 29 graduados del grupo de principiantes y 21 los que recibieron su certificado en el grupo de avanzados.

Entre ellos hubo estudiantes, amas de casa, padres de familia, personas jubiladas, empleados de negocios y trabajadores de diversas empresas locales, provenientes de todos los puntos cardinales de la ciudad.

Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Bibliotecas, anunció que el próximo curso iniciará el lunes 13 de abril con las mismas características.

“De igual forma que el anterior, los nuevos cursos de computación serán gratuitos y estarán dirigidos a hombres y mujeres de 12 años de edad en adelante y en el mismo horario”, dijo el funcionario.

Las clases para principiantes serán de 9:00 a 11:00 de la mañana los lunes, miércoles y viernes y las clases para avanzados serán de 9:00 a 11:00 de la mañana los martes, jueves y sábados.

Las temáticas abarcan la creación de correos electrónicos, uso de Internet, Word, Excell, Power Point, Canvas, seguridad y almacenamiento de información en USB y en “la nube”, entre otros temas.

La Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” se ubica en Villagrán #80, colonia La Fe, esquina con Eva Sámano. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse e inscribirse al teléfono: (867) 101-7523.