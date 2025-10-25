Ocasiona choque por alcance en el bulevar Colosio

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón, mientras que la conductora responsable fue multada conforme al reglamento de tránsito vigente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón, mientras que la conductora responsable fue multada conforme al reglamento de tránsito vigente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque por alcance entre tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle Constituyentes, en esta frontera.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente fue provocado por Claudia, de 44 años, conductora de un Saturn Vue modelo 2008, quien impactó por alcance al vehículo que circulaba frente a ella.

El segundo vehículo involucrado fue un Kia Sportage modelo 2020, manejado por Karla, de 31 años, quien declaró que se desplazaba por el bulevar Colosio en medio de un congestionamiento vial, ya que solo un carril estaba habilitado, cuando sintió el impacto en la parte trasera de su unidad.

A consecuencia del golpe, el Kia fue proyectado contra un Honda City modelo 2018, conducido por Jorge Alberto, de 58 años, quien también resultó afectado.

Los tres vehículos circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Colosio. Tras el peritaje correspondiente, los agentes viales determinaron que la responsable del accidente fue la conductora del Saturn Vue, por no guardar la distancia de seguridad y conducir de manera imprudente.

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón, mientras que la conductora responsable fue multada conforme al reglamento de tránsito vigente.