El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Ocasiona choque por alcance en el bulevar Colosio

El accidente fue provocado por Claudia, de 44 años

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón, mientras que la conductora responsable fue multada conforme al reglamento de tránsito vigente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM. –  Un choque por alcance entre tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la calle Constituyentes, en esta frontera.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente fue provocado por Claudia, de 44 años, conductora de un Saturn Vue modelo 2008, quien impactó por alcance al vehículo que circulaba frente a ella.

El segundo vehículo involucrado fue un Kia Sportage modelo 2020, manejado por Karla, de 31 años, quien declaró que se desplazaba por el bulevar Colosio en medio de un congestionamiento vial, ya que solo un carril estaba habilitado, cuando sintió el impacto en la parte trasera de su unidad.

A consecuencia del golpe, el Kia fue proyectado contra un Honda City modelo 2018, conducido por Jorge Alberto, de 58 años, quien también resultó afectado.

Los tres vehículos circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Colosio. Tras el peritaje correspondiente, los agentes viales determinaron que la responsable del accidente fue la conductora del Saturn Vue, por no guardar la distancia de seguridad y conducir de manera imprudente.

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón, mientras que la conductora responsable fue multada conforme al reglamento de tránsito vigente.

 

Queda hombre de 66 años grave; habría caído afuera de su casa

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.