Queda hombre de 66 años grave; habría caído afuera de su casa

El paciente permanece bajo observación en espera de una tomografía de cráneo para descartar lesiones internas. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un hombre de 66 años resultó gravemente lesionado tras sufrir una aparente caída accidental afuera de su vivienda, en hechos ocurridos la noche del 22 de octubre en la colonia Villas de San Miguel.

El lesionado fue identificado como José Ángel “R”, quien fue trasladado al Hospital General del IMSS con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, informaron autoridades.

De acuerdo con el reporte, agentes de la Policia Investigadora de la Fiscalia General de Justicia de Tamaulipas acudieron al hospital para recabar información. En el lugar se entrevistaron con Concepción “V”, esposa del paciente, quien explicó que, aunque se encuentra separada de él desde hace siete años, actualmente se hace cargo de su cuidado debido a que padece insuficiencia hepática y cirrosis avanzada, enfermedades que le provocan episodios de desorientación.

Relató que la noche anterior, una vecina le avisó que su esposo se había caído frente a su casa. Al acudir, lo encontró inconsciente y solicitó una ambulancia particular, que lo trasladó al hospital.

La mujer manifestó que no presentará denuncia, al considerar que la caída fue un accidente derivado del estado de salud de su esposo.

El Dr. José Ignacio “V”, médico tratante, diagnosticó una tumoración de 5 centímetros en la región occipital posterior, con excoriación superficial sin sangrado activo, lesión que pone en riesgo la vida y tarda más de 15 días en sanar. El paciente permanece bajo observación en espera de una tomografía de cráneo para descartar lesiones internas.