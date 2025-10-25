Oyarzabal anota 2 goles en el primer tiempo y Real Sociedad vence 2-1 a Sevilla

MADRID (AP) — Un doblete del capitán Mikel Oyarzabal en la primera mitad le dio el viernes a la Real Sociedad una victoria por 2-1 sobre el Sevilla y sacó al equipo vasco de la zona de descenso de La Liga española.

Fue apenas la segunda victoria de la temporada para la Real Sociedad, frente a una ruidosa multitud local.

Oyarzabal adelantó a los anfitriones con un penalti concedido después de 19 minutos. Nemanja Gudelj igualó para el Sevilla a los 30 tras una jugada de táctica fija bien trabajada. Un tiro libre en el flanco derecho fue ejecutado hacia el borde del área y el disparo bajo de Gudelj fue desviado hacia la red.

Sin embargo, Gudelj tuvo parte de la culpa cuando la Real Sociedad retomó la ventaja en el otro extremo del campo apenas seis minutos después.

Una mala comunicación en un saque de banda entre él y José Ángel Carmona regaló el balón a la Real Sociedad. Oyarzabal giró hábilmente dentro del área y envió su disparo por debajo del portero del Sevilla.

Fue el cuarto gol de la temporada para el delantero y catapultó a la Real Sociedad al 14to puesto con nueve puntos en diez partidos.

“Es un partido que hemos perdido por nuestros errores”, afirmó Gudelj. “Tenemos que corregir los errores y no lo hemos hecho”.

El Sevilla permanece en el noveno lugar con 13 puntos en el mismo número de partidos.