Omite alto y ocasiona choque en Leandro Valle y Venezuela

El culpable huyó del lugar dejando cuantiosos daños materiales y a varios automovilistas afectados

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM. –  Un conductor imprudente ocasionó un aparatoso accidente vial en el cruce de las calles Leandro Valle y Venezuela, en la colonia Guerrero, luego de ignorar la luz roja del semáforo. El responsable huyó del lugar dejando cuantiosos daños materiales y a varios automovilistas afectados.

De acuerdo con el informe de Tránsito y Vialidad, el incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford F-150 circulaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela. Al llegar al cruce con Leandro Valle, no respetó la señal de alto y fue impactado por un automóvil Ford Fiesta modelo 2014, conducido por Emily Paola, de 24 años, quien transitaba de norte a sur.

El fuerte impacto provocó que la camioneta del responsable girara sobre su eje y chocara contra dos vehículos estacionados: un Nissan Altima y otra camioneta, ambos con severos daños en la carrocería.

Tras el choque múltiple, el conductor de la Ford F-150 emprendió la huida, dejando la zona antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y recabar evidencia que permita identificar y ubicar al responsable.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables.

