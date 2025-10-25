El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Disfrutan familias de Nuevo Laredo en la Feria Tamaulipas

Entre los principales atractivos del pabellón destacan las experiencias interactivas que invitan a vivir la esencia de la ciudad

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El pabellón de Nuevo Laredo en la Feria Tamaulipas 2025 se ha convertido en uno de los espacios más visitados del evento, atrayendo a decenas de familias que llegan para conocer los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que ofrece la frontera. A través de un recorrido lleno de color, tradición y creatividad, los visitantes pueden disfrutar de una muestra representativa de la identidad neolaredense.

 

Entre los principales atractivos del pabellón destacan las experiencias interactivas que invitan a vivir la esencia de la ciudad. Los asistentes disfrutan de un escenario con televisión para karaoke, un set fotográfico con trofeos de venado y un holograma de imágenes alusivas al Museo y Centro Cinegético, así como un juego de dardos que ofrece premios promocionales como vasos y bolsas ecológicas.

 

El pabellón también cuenta con la participación de 15 negocios locales que ofrecen una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores neolaredenses, desde alimentos típicos y bebidas artesanales hasta artículos de decoración y accesorios. Esta presencia refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al talento local y la promoción de la economía creativa.

 

Entre corredores repletos de música, presentaciones en vivo y el ambiente festivo que caracteriza a Tamaulipas, Nuevo Laredo se presenta con orgullo ante miles de visitantes como una frontera llena de historia, hospitalidad y oportunidades.

Fortalece la UTNL plantilla docente con entrega de nombramientos de tiempo completo
Omite alto y ocasiona choque en Leandro Valle y Venezuela

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.