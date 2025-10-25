Disfrutan familias de Nuevo Laredo en la Feria Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- El pabellón de Nuevo Laredo en la Feria Tamaulipas 2025 se ha convertido en uno de los espacios más visitados del evento, atrayendo a decenas de familias que llegan para conocer los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que ofrece la frontera. A través de un recorrido lleno de color, tradición y creatividad, los visitantes pueden disfrutar de una muestra representativa de la identidad neolaredense.

Entre los principales atractivos del pabellón destacan las experiencias interactivas que invitan a vivir la esencia de la ciudad. Los asistentes disfrutan de un escenario con televisión para karaoke, un set fotográfico con trofeos de venado y un holograma de imágenes alusivas al Museo y Centro Cinegético, así como un juego de dardos que ofrece premios promocionales como vasos y bolsas ecológicas.

El pabellón también cuenta con la participación de 15 negocios locales que ofrecen una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores neolaredenses, desde alimentos típicos y bebidas artesanales hasta artículos de decoración y accesorios. Esta presencia refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al talento local y la promoción de la economía creativa.

Entre corredores repletos de música, presentaciones en vivo y el ambiente festivo que caracteriza a Tamaulipas, Nuevo Laredo se presenta con orgullo ante miles de visitantes como una frontera llena de historia, hospitalidad y oportunidades.