Obtiene Nuevo Laredo la calificación más alta de Tamaulipas en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) tras obtener la calificación más alta a nivel estatal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Nuevo Laredo alcanzó una eficiencia del 83.3 por ciento, resultado que lo posiciona como el municipio con mejor desempeño en Tamaulipas.

Esta evaluación integra 115 indicadores distribuidos en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social y crecimiento económico.

La alcaldesa informó que el Gobierno Municipal 2024-2027, recibió formalmente este reconocimiento que otorga el INAFED a los gobiernos municipales que destacan por su eficiencia, transparencia y mejora continua.

“Para mí este tema es muy importante, porque de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Nuevo Laredo obtuvo la calificación más alta en la guía consultiva de desempeño municipal. Alcanzamos el 83.3 por ciento de eficiencia en 2025. Esta evaluación confirma que estamos cumpliendo con objetivos claves como un gasto público responsable y transparente, servicios públicos más eficientes y una mejor calidad de vida para las familias”, afirmó Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal destacó que este logro se suma al reconocimiento obtenido en 2024, cuando Nuevo Laredo también fue el municipio mejor evaluado en Tamaulipas con una calificación de 82.4 puntos, lo que confirma una tendencia constante de buenos resultados y mejora continua.

Canturosas Villarreal enfatizó que los indicadores de la guía validan el trabajo integral que impulsa el gobierno municipal en áreas estratégicas, como la protección del medio ambiente, el uso de energías limpias, la atención al cambio climático, la igualdad de oportunidades, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo económico.

Además, subrayó que la participación ciudadana ha sido un pilar fundamental para avanzar en la consolidación de políticas públicas más eficientes y orientadas a resolver las necesidades reales de la población.

“Este reconocimiento no es casualidad ni es resultado de una sola opinión. Es la evidencia del trabajo constante y coordinado que estamos realizando en Nuevo Laredo. Los resultados de la guía consultiva, así como otras mediciones y encuestas, reflejan que el esfuerzo del Gobierno Municipal está siendo visto y escuchado”, añadió la alcaldesa.

Con este nuevo logro, Nuevo Laredo reafirma su liderazgo estatal y su compromiso con un gobierno eficaz, moderno y cercano a la ciudadanía.