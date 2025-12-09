Atropellan a peatón tras violento choque entre dos vehículos

El conductor de una Equinox generó el impacto que proyectó al peatón, ahora hospitalizado con lesiones severas

En el sitio, los agentes viales aseguraron a ambos conductores para deslindar responsabilidades, mientras que los dos vehículos fueron trasladados al corralón municipal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre identificado como Florentino, de 47 años, resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por uno de los vehículos involucrados en un choque ocurrido en el cruce de Bulevar Carlos Canseco y calle Térsito, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito, el peatón cruzaba el bulevar para dirigirse a una pizzería del fraccionamiento El Progreso cuando un accidente entre dos vehículos provocó que uno de ellos lo embistiera, proyectándolo contra el pavimento.

El percance fue ocasionado por una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2016, conducida por Luis Gerardo, de 29 años, y un automóvil Pontiac G6 modelo 2010, manejado por Alán, de 24 años. Las autoridades determinaron que el conductor de la Equinox circulaba de sur a norte y, al intentar girar a la izquierda hacia la calle Térsito, lo hizo sin la debida precaución.

El Pontiac, que circulaba en sentido contrario (de norte a sur) con vía libre, impactó de lleno a la camioneta. A raíz del choque, la Equinox giró descontrolada y terminó atropellando a Florentino, quien cayó fuertemente lesionado sobre el pavimento.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al peatón al Hospital General-IMSS Bienestar, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

En el sitio, los agentes viales aseguraron a ambos conductores para deslindar responsabilidades, mientras que los dos vehículos fueron trasladados al corralón municipal. La responsabilidad inicial del accidente recae en el conductor de la Chevrolet Equinox por realizar una maniobra de giro sin precaución.

Las autoridades reiteraron el llamado tanto a conductores como a peatones para extremar cuidados al transitar por cruceros de alto flujo vehicular, a fin de evitar hechos lamentables como este.