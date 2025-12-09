Llama Municipio a participar en jornada de vacunación el 9 y 10 de diciembre

Las autoridades municipales invitaron a la población a acudir y aprovechar estos servicios gratuitos, con el objetivo de prevenir enfermedades y promover una comunidad más sana. [Agencias]

Las autoridades municipales invitaron a la población a acudir y aprovechar estos servicios gratuitos, con el objetivo de prevenir enfermedades y promover una comunidad más sana. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo lanzó un llamado a la ciudadanía para participar en la jornada especial de vacunación que se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de diciembre, con el propósito de fortalecer la salud pública durante la temporada invernal.

Esta iniciativa, impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, busca ampliar el acceso a vacunas y servicios preventivos para proteger a la comunidad.

Durante ambos días, la Dirección de Salud Municipal estará aplicando vacunas contra influenza, dirigida a personas desde los 6 meses de edad; neumococo, para mayores de 60 años; así como la vacuna contra COVID-19, con el fin de reforzar las defensas de los grupos más vulnerables ante enfermedades respiratorias.

Además, se realizarán pruebas de antígeno prostático, como parte de las acciones integrales para el cuidado de la salud de todas y todos.

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en Maclovio Herrera s/n, entre Morelos y Juárez, en la colonia Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las autoridades municipales invitaron a la población a acudir y aprovechar estos servicios gratuitos, con el objetivo de prevenir enfermedades y promover una comunidad más sana.