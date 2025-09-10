Nuevo Laredo, puerta de México al Migrante, sede del Gran Sorteo Especial No. 303 de la Lotería Nacional

Evento encabezado por el Gobernador, Américo Villarreal Anaya; Olivia Salomón Vibaldo, Directora General de la Lotería Nacional; la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, y el cantante, Jesse Martínez

la presidenta de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio la bienvenida a los asistentes, destacando el orgullo de que este sorteo tenga una conexión directa con Tamaulipas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un emotivo acto realizado en Nuevo Laredo, símbolo del tránsito y vínculo con nuestros connacionales en el extranjero, se presentó el Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante”, una iniciativa de la Lotería Nacional que busca rendir homenaje y brindar apoyo directo a los mexicanos que residen en Estados Unidos.

Este sorteo con causa, impulsado por el Gobierno de México, no sólo ofrece premios históricos, sino que también canalizará los recursos obtenidos para fortalecer la red de atención consular y legal a nuestros migrantes en el extranjero.

El evento estuvo encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, Gobernador del Estado de Tamaulipas; Olivia Salomón Vibaldo, Directora General de la Lotería Nacional, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas y como invitado especial, el cantante Jesse Martínez, Integrante del Colectivo “Legado de Grandeza”.

Villarreal Anaya resaltó la importancia de seguir construyendo puentes entre México y sus ciudadanos en el exterior y reconoció el gran aporte de los migrantes a la economía de las familias tamaulipecas y de todo México.

“Estamos en un momento muy especial, en septiembre, donde la suerte se pone a prueba, y por eso pensamos en el número del cachito que vamos a comprar, mientras celebramos el progreso y las oportunidades que, como sociedad, estamos construyendo. Nuevo Laredo es un ejemplo de crecimiento económico y desarrollo social, y con la visita de nuestra presidenta y el apoyo de instituciones como la Lotería Nacional, se reafirma que este es el camino para generar bienestar, apoyar a las familias y fortalecer nuestro futuro”, señaló el Gobernador.

Por su parte, la presidenta de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio la bienvenida a los asistentes, destacando el orgullo de que este sorteo tenga una conexión directa con Tamaulipas.

“El Sorteo Especial No. 303, dedicado a nuestros migrantes, es mucho más que un acto de justicia social: es un abrazo que cruza fronteras. Los recursos recaudados representan protección, orientación y acompañamiento legal para quienes, con valentía, construyen un futuro lejos de casa. Hoy reafirmamos que ningún mexicano está solo. México con “M” de Migrante es también México con “M” de Memoria, de Manos Unidas y de Moral colectiva”, destacó la alcaldesa.

Olivia Salomón Vibaldo, Directora General de la Lotería Nacional, encabezó la presentación oficial, acompañada por Jesse Martínez, representante del Colectivo “Legado de Grandeza”, creadores del Himno Migrante, en el que se inspira el diseño de los cachitos del sorteo.

“Hablar de Nuevo Laredo es hablar de un corazón fronterizo que late con la fuerza de México y de Estados Unidos, aquí en este cruce vital de comercio, la cultura y la esperanza millones de historia han tejido lazos indestructibles entre dos naciones. Nuevo Laredo es símbolo de trabajo, de esfuerzo, de familias que nunca olvidan sus raíces, por eso este sorteo no podía tener mejor escenario porque aquí la palabra paisano, migrante no es estática es de la vida cotidiana, memoria familiar”, manifestó Salomón Vibaldo.

Durante el evento, también se proyectó el video institucional de los icónicos “Niños Gritones de la Lotería Nacional”, símbolo de tradición y esperanza para millones de mexicanos.

El sorteo se realizará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas, una fecha simbólica que une a México y a Estados Unidos: el Día de la Independencia de México y el inicio del Mes de la Herencia Hispana en la Unión Americana.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha subrayado que este sorteo no solo celebra a nuestros migrantes, sino que busca fortalecer la red de apoyo consular en Estados Unidos, destinando los recursos netos recaudados a servicios legales, orientación y protección para mexicanos en el extranjero.

Con un valor total acumulado de más de 424 millones de pesos, este sorteo se posiciona como uno de los más significativos en la historia reciente de la Lotería Nacional. El Premio Mayor asciende a 255 millones de pesos, repartidos en 10 premios de 25.5 millones de pesos en conmemoración a los 255 años de la fundación de la Lotería Nacional.

Otros premios incluyen 5 premios de 10 millones de pesos, 5 premios de 5 millones de pesos, 15 premios de 1 millón de pesos, 18 premios de 500 mil pesos, 25 premios de 250 mil pesos, 50 premios de 100 mil pesos, 2 premios por aproximación de 1.1 millones de pesos, 2 premios por aproximación de 550 mil pesos, 3,999 premios por terminación de 7 mil pesos, 3,999 premios por terminación de 5 mil pesos y 39,999 reintegros.

Se emitirán 4 millones de cachitos, cada uno con un costo de 200 pesos. Las proyecciones estiman una generación de recursos de 100 millones de pesos. Los boletos están disponibles desde hoy en más de 8,300 puntos de venta en todo el país y también pueden adquirirse en línea a través de la plataforma oficial: alegrialoteria.com

La Lotería Nacional hace un llamado a la ciudadanía para ser parte de esta iniciativa histórica. Con cada cachito adquirido, se contribuye a una causa que reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el amor de millones de migrantes mexicanos que, desde lejos, siguen construyendo un mejor país.