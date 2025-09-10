Fortalece DIF Tamaulipas red de transporte adaptado en los 43 municipios

Actualmente, en los 43 municipios del estado operan 121 unidades de transporte adaptado bajo la coordinación del DIF Tamaulipas

Esta unidad se suma a las entregadas en los últimos meses en los municipios de Aldama y Soto la Marina. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, entregó una unidad de transporte adaptado para la ruta “Lazos de Esperanza” al municipio de Tula, con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad que requieren este servicio.

La directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, encabezó la entrega de la unidad al alcalde de Tula, René Lara Cisneros, y a la presidenta del DIF municipal, Macarena Inurrigarro Garza.

Esta unidad se suma a las entregadas en los últimos meses en los municipios de Aldama y Soto la Marina.

Tan solo en 2024, la ruta “Lazos de Esperanza”, en conjunto con la Subsecretaría de Transporte Público del Gobierno del Estado, atendió de manera gratuita a cerca de 40 mil personas con discapacidad en la entidad. En lo que va de 2025, la cifra alcanza aproximadamente las 30 mil atenciones.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz refrendan su compromiso de brindar herramientas que faciliten la movilidad y mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo Tamaulipas.