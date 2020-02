Nuevo Laredo aporta mucho a la Federación

NUEVO LAREDO, TAM.- Como principal aduana del país, consideran que a Nuevo Laredo no se debe regatear ni beneficios o infraestructura porque recauda y aporta mucho al país a través del cobro de cuotas de peaje en puentes internacionales, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y mediante las operaciones de comercio exterior.

El analista financiero, Alberto De León Casso, consideró que la ciudad necesita soluciones rápidas porque como principal aduana del país debe mantenerse competitiva y eficiente en recaudación.

“Nuevo Laredo recauda más IVA que cualquiera de las aduanas, no solamente terrestres, sino también las que son marítimas. Y Nuevo Laredo es de las principales ciudades recaudadoras en peaje de carreteras y puentes internacionales, por lo tanto, no se le debe regatear nada”, puntualizó.

En el transcurso de 2019, diputados federales representativos de la frontera norte pidieron a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA) resolver varios temas que impactan al residente fronterizo, como incrementar la franquicia a 400 dólares por persona, sin darse una respuesta hasta la fecha.

Otros temas que no avanzaron en 2019, es la autorización de un programa para legalizar vehículos americanos usados para circular en la frontera norte de Tamaulipas y flexibilizar importaciones definitivas de vehículos americanos usados.

Aunque no hay avances hasta ahora, el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla ratificó su compromiso para lograr que se apruebe un incremento y por eso insistirán ante la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, con quien esperan reunirse pronto aunque no tienen fecha oficial.

Para el legislador, un monto justo de franquicia por residente fronterizo será 400 dólares, si se considera que un paisano tiene derecho a una franquicia de 500 dólares durante las 3 temporadas del Programa Paisano, como es en Semana Santa, verano e invierno, mientras el resto del año el monto es por 300 dólares.

La franquicia para un residente fronterizo es de 150 dólares por día, y permanente todo el año, y es acumulable cuando más de 2 personas viajen en el mismo vehículo que cruce por cualquiera de los Puentes Internacionales 1 y 2, y en este caso el valor de las mercancías que transportan no debe rebasar el equivalente en moneda nacional o extranjera de 400 dólares.

En diciembre del 2013, el SAT aumentó a 500 dólares el monto de la franquicia para los paisanos, y es vigente únicamente durante cualquiera de las tres temporadas del Programa Paisano, como es Semana Santa, Verano e Invierno, mientras en los meses restantes es por 300 dólares, pero no modificó la franquicia para los residentes fronterizos.