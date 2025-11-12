Niño de siete años resulta herido tras ser atropellado en la colonia Unidad Nacional

El menor fue trasladado al IMSS para su atención médica, mientras autoridades investigan las causas del accidente y exhortan a reforzar la seguridad vial

Por precaución, el niño fue trasladado junto con su madre al Hospital del Seguro Social para recibir atención médica especializada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un menor de siete años resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo, en un hecho ocurrido en la colonia Unidad Nacional, al poniente de la ciudad. El accidente tuvo lugar en el cruce de las calles Coahuila y Berlín.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba esperando al otro lado de la banqueta mientras su madre lo observaba, cuando de manera repentina cruzó la calle y fue embestido por un automóvil Chrysler Sebring de modelo antiguo. El conductor, identificado como Mario Alfonso, de 30 años, viajaba de poniente a oriente por la calle Coahuila y no logró frenar a tiempo para evitar el impacto, debido a que el niño cruzó intempestivamente.

Paramédicos de las Ambulancias Ariana Medic llegaron al lugar minutos después del accidente y atendieron al menor, quien presentaba un fuerte dolor en la parte baja de la espalda. Por precaución, el niño fue trasladado junto con su madre al Hospital del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

El conductor, Mario Alfonso, fue detenido en el lugar mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Aunque se desconoce si el menor cruzó de forma imprudente o si el conductor iba a exceso de velocidad, las autoridades señalan que el hecho resalta la necesidad de incrementar las medidas de seguridad vial en zonas de alta afluencia peatonal, como este crucero, especialmente en horarios de alto tráfico.

Las autoridades instan a los conductores a extremar precauciones al transitar por áreas residenciales y escolares, además de exhortar a los peatones a cruzar la calle con cuidado, especialmente en calles de alto tránsito.