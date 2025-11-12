INE: Continúa entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024

Nuevo Laredo, Tam.– El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con la entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, en distintas escuelas de Nuevo Laredo; actividad con la que busca dar cumplimiento al compromiso de regresar a los planteles participantes, para compartir las opiniones de niñas, niños y adolescentes, sobre diversos temas sociales.

Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE en Nuevo Laredo, informó que durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, se lleva a cabo la fase final de la Consulta, en la que participaron más de 37 mil escolares de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad.

Y, como parte de ello, se procesaron los resultados, se sistematizaron y ahora se cumple con la promesa de regresar a las escuelas para presentarles qué opinaron los niños sobre cada tema.

“Entre los asuntos abordados por los participantes se encuentran la prevención de adicciones, los espacios seguros y el cuidado del planeta y los animales. Las visitas se realizan de acuerdo con las posibilidades del Instituto, y ya estuvimos en la Secundaria 1, y también hemos visitado primarias y preparatorias, dentro de nuestras capacidades de personal y materiales”, destacó Moncada Fuentes.

El funcionario federal adelantó que el próximo año se prevé una reunión con dependencias públicas que atienden a la niñez y juventud, con el fin de que las conclusiones de la consulta se integren en sus programas, con la intención de entregar los resultados y pedirles que incorporen las propuestas de los niños y jóvenes a las políticas públicas que cada año desarrollan instituciones como las de derechos humanos, juventud, mujeres o prevención de adicciones entre otros.

“Los resultados también estarán disponibles en formato digital, para que los docentes puedan compartirlos en sus aulas. Lo importante es que los niños y jóvenes sepan qué opinaron sus compañeros sobre cada tema, cuáles fueron las ideas más repetidas y las necesidades más sentidas”, concluyó.