Mueren nueve jornaleros en choque carretero ocurrido en Salamanca, Guanajuato

Las autoridades investigan el accidente que dejó además dos heridos cuando trabajadores viajaban hacia campos agrícolas

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve jornaleros murieron y otros dos resultaron heridos en un choque entre un camión de carga y una camioneta en una carretera de la localidad de Salamanca, en el centro de México, anunciaron el jueves autoridades estatales.

El accidente ocurrió la mañana del jueves en una autopista que comunica los municipios de Salamanca y León donde un camión de carga colisionó contra una camioneta que transportaba a los trabajadores.

La Fiscalía de estado central de Guanajuato, donde queda Salamanca, informó que en el lugar del accidente perecieron nueve personas y otras dos resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Medios locales señalaron que los jornaleros murieron cuando se trasladaban hacia su centro de trabajo en un cultivo de cebollas.