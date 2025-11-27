NUEVA YORK.- La temporada navideña comenzó el jueves con enormes globos de helio flotando por Nueva York en el Día de Acción de Gracias. Los asistentes al desfile que desafiaron las bajas temperaturas, disfrutaron de nuevos globos que representaban a Buzz Lightyear, Mario de Nintendo y Pac-Man.
Inicia temporada navideña en Nueva York con colorido desfile festivo
Miles disfrutaron gigantes globos de personajes icónicos como Buzz Lightyear, Mario y Pac-Man pese al frío
Manipuladores de globos guían el globo de Spider Man cerca del Radio City Music Hall durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)