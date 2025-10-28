Mueren dos jóvenes motociclistas tras fuerte choque en la Carretera Nacional

El accidente ocurrió durante la madrugada cuando una motocicleta fue impactada por una camioneta que huyó del lugar

El fuerte impacto provocó que ambos motociclistas salieran proyectados varios metros y que la motocicleta fuera arrastrada aproximadamente 100 metros sobre el pavimento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El fuerte impacto provocó que ambos motociclistas salieran proyectados varios metros y que la motocicleta fuera arrastrada aproximadamente 100 metros sobre el pavimento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos jóvenes motociclistas perdieron la vida este domingo luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada sobre la Carretera Nacional, a la altura de la calle Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Héctor C. G., de 25 años, quien murió en el lugar del percance, y Ricardo C. A., de 22 años, quien fue trasladado con graves lesiones al Hospital San José, donde falleció horas más tarde.

Los Técnicos en Urgencias Médicas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio a bordo de la unidad 958, encontrando a ambos jóvenes tendidos sobre el pavimento. Héctor ya no presentaba signos vitales, mientras que Ricardo fue estabilizado y trasladado de emergencia, sin embargo, perdió la vida alrededor de las 10:30 de la mañana.

Según el parte vial, Ricardo conducía una motocicleta Kurazai 150, modelo 2020, color negro y sin placas de circulación. Circulaba sobre la calle Chihuahua de poniente a oriente cuando presuntamente invadió la vía de preferencia al incorporarse a la Carretera Nacional, siendo impactado en el costado izquierdo por una camioneta GMC Sierra gris, modelo 2006, que se desplazaba de norte a sur.

El fuerte impacto provocó que ambos motociclistas salieran proyectados varios metros y que la motocicleta fuera arrastrada aproximadamente 100 metros sobre el pavimento. Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, abandonando el vehículo en el lugar.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. La circulación en los carriles centrales de la Carretera Nacional permaneció cerrada por casi dos horas mientras se llevaban a cabo las labores de investigación y retiro de las unidades.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar al conductor de la camioneta implicada en el fatal accidente.