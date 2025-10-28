Incendio en subestación de CFE provoca suspensión temporal de luz y agua en el sur

El siniestro, originado en un transformador, afectó el suministro eléctrico y el funcionamiento de la planta sur de COMAPA; no hubo personas lesionadas y el servicio ya fue restablecido

Autoridades municipales y personal de CFE informaron que no se reportaron personas lesionadas y que el incendio fue controlado sin que se extendiera a estructuras vecinas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado la tarde de este domingo en la subestación eléctrica ubicada en el sector de Paseo Loma Real y la Antigua Carretera Nacional provocó la suspensión del servicio de energía eléctrica y agua potable en diversas colonias del sur de la ciudad.

El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, así como a personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la instalación.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se originó en uno de los transformadores de la subestación Loma Real, afectando el suministro eléctrico en amplios sectores de la zona sur. La falta de energía también impactó en el funcionamiento de la planta sur de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), lo que derivó en la interrupción temporal del servicio de agua potable.

Entre las colonias afectadas se encuentran Loma Real, Infonavit Fundadores, Valles del Paraíso, Los Fresnos, El Progreso, Reservas Territoriales y otras del sector.

“Se continúa con la revisión de daños y la sustitución de equipos afectados para restablecer el suministro de energía de manera segura y gradual”, informó la dependencia federal en un comunicado.

Horas después, personal de ambas dependencias reparar los daños y se reanudó el servicio de energía eléctrica y agua potable.