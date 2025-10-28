Bajaría temperatura hasta 10° C este miércoles en los Dos Laredos

Se trata del frente frío #11 que ingresa el martes por la noche con mínimas de 15° C

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el frente frío No.11 ingrese por el noreste del país, y se sentirá un descenso en la temperatura en la región fronteriza, particularmente en los Dos Laredos, a partir de la noche de este 28 de octubre.

Específicamente en esta frontera, este martes durante la tarde se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados, mientras que ya por la noche el termómetro descendería hasta los 25 grados centígrados. Además, a partir de las 8:00 de la noche del mismo martes se tendrán vientos fuertes de hasta 31 kms/h, siendo justo el momento en que llegará el frente frío a la región de los Dos Laredos.

Para el miércoles 29 de octubre, la temperatura presentará un descenso considerable, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados centígrados en la tarde y, por la noche, una mínima de 10 grados en la misma escala.

De igual manera para el jueves 30 de octubre, la temperatura seguirá en 24 grados en la máxima y mínimas de 11 grados centígrados.

Para el viernes 31 de octubre, de nueva cuenta se espera un aumento en la temperatura, alcanzando durante el día una máxima de 27 grados centígrados, mientras que por la noche la mínima sería de 16 grados en la misma escala, siendo un clima agradable en el halloween.

Ya el fin de semana, sábado y domingo, la temperatura máxima oscilaría entre los 29 y 30 grados centígrados durante el día y, en la noche, se esperan temperaturas mínimas de 15 y 18 grados centígrados, respectivamente.