Muere trabajador tras sufrir descarga eléctrica durante labores en una empresa

El hombre cayó desde una altura aproximada de 10 metros al hacer contacto con una línea de alta tensión

En el sitio se encontraban otros dos empleados de la misma empresa, ambos masculinos adultos, uno de los cuales intentó auxiliar al afectado, sin que se reportaran lesiones de gravedad en su persona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona perdió la vida al sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de instalación en el techo de una empresa ubicada en el cruce de la avenida Revolución y la calle Quito, en trágicos hechos registrados la tarde de este jueves.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el incidente ocurrió cuando trabajadores colocaban canalones en la parte superior del inmueble, momento en el que uno de ellos hizo contacto con una línea de alta tensión.

Testigos señalaron que la descarga eléctrica provocó que el trabajador fuera proyectado desde una altura aproximada de 10 metros, cayendo al suelo y perdiendo la vida de manera inmediata, sin que pudiera recibir auxilio oportuno.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad informó de manera preliminar que en la zona se manejan líneas con un voltaje estimado de 7 mil 620 voltios, lo que habría originado la gravedad del incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron tras el reporte al número de emergencias y, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Guardia Estatal y agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar, donde se dio fe de los hechos y se ordenó el traslado del cuerpo para la necropsia de ley, quedando el caso bajo investigación de la autoridad competente.