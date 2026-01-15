Registra crucero de mayor afluencia nuevo accidente vehicular sin lesionados

Autoridades de Tránsito determinaron que un conductor no respetó la luz del semáforo, generando únicamente daños materiales

El percance en César López de Lara y 15 de Septiembre dejó sólo daños materiales y fue atendido por Tránsito. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance en César López de Lara y 15 de Septiembre dejó sólo daños materiales y fue atendido por Tránsito. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en uno de los cruceros con mayor afluencia vehicular de Nuevo Laredo, en la intersección de la avenida César López de Lara y 15 de Septiembre, donde dos unidades colisionaron sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un automóvil Kia modelo reciente circulaba sobre la vialidad principal y realizó una maniobra al aproximarse al semáforo del cruce.

En el hecho se vio involucrado un masculino de aproximadamente 40 años, conductor del Kia, quien impactó a una camioneta Dodge Durango modelo 2013 que transitaba con preferencia de paso, según los primeros reportes.

El conductor de la camioneta, un hombre de alrededor de 23 años, no presentó lesiones visibles tras el choque y permaneció en el sitio a la espera de las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje inicial y coordinar la vialidad, debido a los daños materiales que presentaban ambas unidades.

Tras la evaluación de la escena y las versiones recabadas, el perito determinó que el conductor del Kia no respetó la señal de alto marcada por el semáforo, lo que derivó en la colisión.

Las autoridades informaron que no fue necesaria la atención médica para los involucrados y que el caso fue canalizado a los procedimientos administrativos correspondientes para la reparación de los daños materiales.