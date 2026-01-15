Refuerza Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas apoyo emocional en CEDES Nuevo Laredo

La dinámica de mensajes empáticos busca fortalecer la salud mental de personas privadas de la libertad ante el llamado Blue Monday

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refuerza las acciones realizadas para salvaguardar el bienestar emocional de la población penitenciaria. [Cortesía]

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refuerza las acciones realizadas para salvaguardar el bienestar emocional de la población penitenciaria. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- A través de la difusión de mensajes escritos por visitantes y personal administrativo del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refuerza las acciones realizadas para salvaguardar el bienestar emocional de la población penitenciaria.

Ante la proximidad del llamado ‘’día más triste del año’’ o ‘’Blue Monday’’ como se le conoce a nivel internacional, se realizó esta dinámica de sensibilización para fortalecer el acompañamiento a quienes cumplen sanciones privativas de la libertad.

De acuerdo al origen de la conmemoración de este día, durante el tercer lunes de enero el sentimiento colectivo de tristeza y desánimo incrementa debido a factores como la conclusión de un año y de las festividades de temporada y el clima invernal, entre otros.

Los mensajes de empatía transmitidos de manera escrita, complementan el trabajo realizado por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT para fortalecer la salud mental y se suma a las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, celebrado cada 13 de enero.