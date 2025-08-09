Muere trabajador en la UMF 76 tras sufrir descarga eléctrica

La víctima no pudo sobrevivir al impacto de la descarga, lo que dejó consternada a su familia y a los empleados del hospital. (Foto: Salvador González/Líder Web)

La víctima no pudo sobrevivir al impacto de la descarga, lo que dejó consternada a su familia y a los empleados del hospital. (Foto: Salvador González/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un trágico accidente ocurrido la tarde del jueves en la Unidad de Medicina Familiar número 76 del IMSS, ubicada en la colonia La Fe, cobró la vida de un trabajador de 29 años. El hombre, identificado como Miguel “Q”, sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en el interior del hospital.

Según las primeras investigaciones, el incidente ocurrió mientras Miguel realizaba trabajos en la infraestructura del edificio. Aparentemente, no utilizaba el equipo de seguridad necesario, lo que habría causado que sufriera la descarga. La fatalidad sorprendió incluso a los médicos del hospital, que intentaron salvarle la vida tras trasladarlo de inmediato al área de urgencias, pero su muerte fue instantánea.

El trabajador, quien no era parte del personal médico del hospital, se encontraba en el centro de salud realizando tareas relacionadas con el mantenimiento y la reparación de instalaciones eléctricas. La víctima no pudo sobrevivir al impacto de la descarga, lo que dejó consternada a su familia y a los empleados del hospital.

Personal de la Policía Investigadora llegó al lugar para tomar conocimiento del hecho y abrir una carpeta de investigación. Se hicieron presentes para recabar testimonios y datos sobre las condiciones en las que Miguel “Q” realizaba sus labores, a fin de esclarecer las causas del accidente.

La necropsia de ley será realizada en las próximas horas para confirmar la causa de la muerte. La familia de la víctima ya ha comenzado a exigir justicia, pidiendo que se determinen responsabilidades sobre las posibles condiciones laborales que pudieron haber influido en el fatal desenlace.

El suceso ha provocado indignación en redes sociales, donde se cuestionan las medidas de seguridad en los trabajos que se realizan dentro de instalaciones del IMSS y otras instituciones públicas.