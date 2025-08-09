Comienzan Tecos y Acereros postemporada con la llave más pareja de la Zona Norte

Los últimos duelos de playoffs entre ambos han sido favorables para los de la frontera; en este 2025 Tecos tuvo dominio 5-4 en temporada regular

Nuevo Laredo, Tam.- La historia dice que Tecos de los Dos Laredos tiene marcado dominio en playoffs de 5 a 2 sobre Acereros de Monclova; el 2025 fue favorable para los emplumados 5 juegos sobre 4; y las dos postemporadas recientes fueron para los Binacionales en enfrentamientos de primera ronda con marca de 4-2 en 2024 y barrida 4-0 en 2023.

Si bien, en la recién concluida campaña Monclova (51-39) terminó en el tercer escalón con diferencia de 1.5 juegos sobre los Dos Laredos (51-42) que se ubicaron en cuarto, lo parejo de ambos planteles salió a flote tras los nueve encuentros celebrados este año con cinco triunfos para Tecos y cuatro para Acereros.

La serie inaugural de abril en Monclova fue para Tecos 2 juegos a 1, la intermedia fue 2-1 para los Dos Laredos a finales de mayo en la frontera, y la última en la segunda semana de julio fue para la ‘Furia Azul’ 2-1 como local.

En el 2025, dentro de las tres series mencionadas, por los Dos Laredos Yadiel Hernández (9), Alí Castillo (6) y Danry Vásquez (4) encabezaron las carreras impulsadas sobre los monclovenses. Harold Ramírez, líder de hits del circuito (142), despachó 15 de ellos en dichos enfrentamientos.

Rodolfo Amador (5), Addison Russell (4), Logan Moore (4) y Balbino Fuenmayor (4) fueron los principales productores para la contraparte. Magneuris Sierra conectó de hit en 14 ocasiones frente a los Binacionales en esta temporada.

Exactamente a media tabla ambas novenas se ubicaron en el bateo colectivo en este 2025 con .293 de porcentaje e igualados también en la cantidad de cuadrangulares conectados (106). Con 4.94 de efectividad, Monclova terminó como el cuarto mejor pitcheo; un escalón abajo se ubicó Tecos con 5.26.

De siete confrontaciones, cinco han sido para los Dos Laredos

En 1985 (Tecos, 4-0), 1986 (Acereros, 4-2), 1987 (Tecos, 4-1), 1990 (Tecos, 4-3), 2018.2 (Acereros 4-1), 2023 (Tecos, 4-0) y 2024 (Tecos, 4-2) ambas novenas se han encontrado en postemporada. El historial es favorable para Tecos con 23 triunfos por 14 de Acereros tras siete series de eliminación directa celebradas en los últimos 40 años.

Este Primer Playoff podrá ser sintonizado en Béisbol Latino, LMB.tv, Fox Sports y Latin American Sports. El sábado 9 de agosto el primer juego dará inicio a las 20:45 horas, mientras que el domingo 10 a las 20 horas comenzará el segundo, ambos a disputarse en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Probables abridores para Juego 1 y Juego 2 (estadística de temporada regular):

Sáb 09/08: PD Adrian de Horta (0-2, 4.69) vs. PD Wilmer Ríos (10-6, 4.49)

Dom 10/08: PD Daniel Mengden (8-5, 4.00) vs. PD Jorge Tavárez (6-4, 6.00)