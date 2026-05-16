Muere mujer tras caída de rayo en su vivienda

Desde su ingreso, su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que permaneció en el área de terapia intensiva bajo atención médica especializada. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Desde su ingreso, su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que permaneció en el área de terapia intensiva bajo atención médica especializada. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una mujer de 71 años falleció en el Hospital General de Zona del IMSS conocido como “La Bandera”, en esta frontera, luego de haber permanecido varios días internada a consecuencia de graves quemaduras provocadas por la caída de un rayo en su vivienda.

La víctima fue identificada como Estela “V”, quien ingresó al nosocomio el pasado 9 de mayo con lesiones de segundo y tercer grado en aproximadamente el 67 por ciento de su cuerpo. Desde su ingreso, su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que permaneció en el área de terapia intensiva bajo atención médica especializada.

El fallecimiento fue reportado el 13 de mayo, lo que derivó en la intervención de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, las lesiones se originaron tras una explosión en su domicilio, presuntamente causada por la caída de un rayo durante una tormenta. Tras el incidente, la mujer fue trasladada de inmediato al hospital, donde permaneció bajo observación médica hasta su deceso.