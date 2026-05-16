Logra Tecos cuarto triunfo en fila con walk-off frente a Chihuahua

Yadiel Hernández con rola al cuadro produjo la carrera del gane en el fondo del noveno rollo

Nuevo Laredo, Tam.- La cuarta victoria consecutiva en la semana para Tecos de los Dos Laredos llegó con dramatismo este viernes en el Parque La Junta, pues luego de verse alcanzados y superados por Dorados de Chihuahua, los locales construyeron el gran regreso entre la octava y la novena entrada para dejar en el terreno a la visita con marcador de 8 por 7 gracias a rola productora de Yadiel Hernández.

El ’Asere’ empujó par de anotaciones y se fue de 5-2 con cuadrangular y tres carreras anotadas en la jornada; Harold Ramírez también se voló la barda, para consumar noche de tres producciones y una anotada al irse de 6-2. Zoilo Almonte (de 5-4, carrera anotada), Francisco Arcia (de 5-3) y Luis de los Santos (de 6-2, dos anotadas) contribuyeron en gran medida con el triunfo 13 de la temporada para los Binacionales.

Wilking Rodríguez (1-1, 1.84) fue el pitcher vencedor con dos ponches en el noveno rollo. Leonardo Taveras (0-2) cayó al desperdiciar oportunidad de rescate con un tercio de entrada, dos anotaciones limpias, par de hits y una base por bolas concedida.

Los Dos Laredos (13-12) se adelantaron en la primera tanda con cuadrangular de Harold Ramírez con Luis de los Santos en base para el 2-0 parcial. La respuesta de Dorados (8-17) llegó en el tercer rollo anotando Carlos Muñoz el 2-1 cuando Oziel Flores recibió pasaporte con casa llena.

La pizarra se movió 4-1 para los fronterizos con elevado de sacrificio de Jesús Castillo, anotando Yadiel Hernández en la tercera entrada, y con vuelacercas solitario del propio Hernández en la siguiente ofensiva.

Chihuahua no bajó los brazos y con rally de seis anotaciones se puso al frente 7-4 en el sexto episodio. Error del campocorto Luis de los Santos provocaba la llegada de Juan Yepes y Alejandro Mejía al plato; enseguida el emergente Leobaldo Piña produjo una con doble de terreno por el sector izquierdo, y Robert Montes coronó el ataque con vuelacercas de tres rayitas por el mismo rumbo.

Jonathan Davis disparó su único hit de la noche en ese sexto rollo, haciendo anotar a Yadiel Hernández el 7-5 parcial frente al zurdo Demetrio Gutiérrez; en la octava la distancia se recortó al mínimo con dobles consecutivos de Zoilo Almonte y Jesús Castillo tras un tercio, ante lanzamientos del zurdo John Woodward.

El gran momento de la noche llegó en el fondo de la novena con sencillo de Harold Ramírez para producir a Ryan Aguilar con la igualada a 7, y rola a la intermedia de parte de Yadiel Hernández para que Luis de los Santos llegara brazos por delante al plato con la carrera del gane.

Darío Gardea (1.0IP, 2H, 1CL, 2BB, 2K) encabezó el pitcheo local, mientras que Nick Struck (3.2IP, 9H, 4CL, 3BB, 4K) lo hizo por los del ‘Estado Grande’.

La novena emplumada buscará asegurar su segunda serie de la semana este sábado 16 de mayo en el Uni-Trade a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos). Daniel Mengden (2-0, 2.20) enfrentará al zurdo visitante Devin Smeltzer (1-2, 6.15).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E CHIH 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 7 1 TECOS 2 0 1 1 0 1 0 1 2 8 17 1

PG: Wilking Rodríguez (1-1, 1.84); PP: Leonardo Taveras (0-2, 7.71); SV: No hubo; HR: Harold Ramírez 1, Yadiel Hernández 1 (T2L); Robert Montes 1 (CHIH).