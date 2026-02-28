Muere hombre en Villas de San Miguel; podría ser suicidio

NUEVO LAREDO, TAM .- Una persona fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Villas de San Miguel, en Nuevo Laredo, hecho que movilizó a autoridades ministeriales y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar tras recibir el aviso sobre una persona inconsciente. En el sitio fue encontrado el cuerpo de Juan Francisco “L”, de 41 años, quien ya no contaba con signos vitales.

Información recabada en la vivienda señala que el hombre fue hallado por un familiar durante la mañana. Autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia externa, por lo que el caso se investiga bajo la línea de suicidio. Posteriormente, fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, a fin de integrar los dictámenes correspondientes a la carpeta de investigación.

La intervención se desarrolló sin afectaciones al tránsito en la zona, mientras personal ministerial realizaba las diligencias y el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo.

Las autoridades recordaron que las personas que enfrenten situaciones emocionales difíciles pueden solicitar apoyo gratuito y confidencial en la Línea de la Vida, al teléfono 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como al número de emergencias 911, donde se canaliza atención psicológica inmediata.