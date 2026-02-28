El Dólar
Hallan a mujer de la tercera edad sin vida en el sur de la ciudad

En el sitio fue localizada María Graciela “C”, de 65 años de edad

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- El fallecimiento de una mujer de la tercera edad fue reportado al interior de su domicilio ubicado en la colonia Granjas Treviño, lo que originó la intervención de autoridades ministeriales para la verificación de los hechos.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar tras recibir el aviso del deceso. En el sitio fue localizada María Graciela “C”, de 65 años, quien se encontraba en su cama y no presentaba signos de violencia, de acuerdo con la información oficial recabada durante la diligencia.

La hija de la fallecida informó a las autoridades que su madre padecía diversas enfermedades crónicas desde hacía varios años y que momentos antes del hallazgo se había quedado dormida luego de recibir atención médica. Tras la valoración correspondiente, el médico tratante certificó el fallecimiento por causas naturales.

Personal ministerial realizó las actuaciones legales para dar fe del deceso y proceder con los trámites administrativos conforme a la normatividad vigente. La intervención se llevó a cabo sin incidentes y no se reportaron afectaciones en la zona, concluyendo las diligencias una vez integrada la documentación correspondiente.

 

