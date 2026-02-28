El Dólar
Deja choque en Carretera Aeropuerto y Monterrey daños materiales

La unidad afectada fue un Nissan Altima modelo 2005, conducido por Serón, de 33 años, quien recibió el impacto en la parte posterior

A consecuencia del choque, la conductora presentó golpes leves que no requirieron traslado hospitalario, tras ser valorada en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un choque por alcance registrado en la Carretera Aeropuerto, a la altura del puente vehicular del entronque con la avenida Monterrey, frente a la colonia Colinas del Sur, dejó como saldo daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el presunto responsable fue Ubaldo, de 48 años, quien conducía una camioneta Dodge Ram tipo estaquitas en la que transportaba material de construcción. El percance ocurrió cuando circulaba de oriente a poniente y, según su declaración, el vehículo que le precedía redujo la velocidad al descender del puente, sin que lograra frenar a tiempo.

La unidad afectada fue un Nissan Altima modelo 2005, conducido por Serón, de 33 años, quien recibió el impacto en la parte posterior. A consecuencia del choque, la conductora presentó golpes leves que no requirieron traslado hospitalario, tras ser valorada en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular en la zona, que se vio afectado de manera momentánea mientras se retiraban las unidades involucradas. Las autoridades determinaron la responsabilidad del conductor de la camioneta, quien deberá responder por los daños ocasionados.

