Muere hombre de 32 años en baño de terminal de autobuses

El fallecido, originario de Guanajuato, fue hallado sin vida tras sufrir un presunto infarto; viajó a esta ciudad para un trámite en el Consulado de Estados Unidos

La zona fue acordonada mientras se notificaba a las autoridades ministeriales para dar fe del fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 32 años fue encontrado sin vida este jueves por la mañana en el baño de una terminal de autobuses ubicada en el crucero de la avenida César López de Lara y calle Chihuahua. Se trata de Alejandro, originario del estado de Guanajuato, quien había llegado a Nuevo Laredo con la intención de realizar un trámite en el Consulado de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados del lugar notaron que Alejandro permanecía demasiado tiempo en el sanitario sin responder a los llamados. Al acudir a verificar, lo encontraron inconsciente y dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio para brindar auxilio, pero al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada mientras se notificaba a las autoridades ministeriales para dar fe del fallecimiento.

Aunque aún se espera el resultado oficial de la autopsia, se presume que la causa de muerte fue un infarto fulminante, ya que no se encontraron indicios de violencia ni lesiones visibles.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local, donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar con certeza las causas del deceso.