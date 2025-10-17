Conduce en sentido contrario y provoca choque frontal en puente del bulevar Canseco

El conductor de una camioneta Chevrolet ingresó al carril opuesto y chocó contra una Honda Odyssey; sólo hubo daños materiales

Las unidades fueron removidas con apoyo de grúas y la circulación fue normalizada minutos después. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las unidades fueron removidas con apoyo de grúas y la circulación fue normalizada minutos después. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente se registró en la parte alta del puente vehicular del Bulevar Canseco y la Calzada de los Héroes, dejando únicamente daños materiales de consideración y generando por varios minutos tráfico lento en la zona.

El responsable del percance fue Gonzalo, de 56 años, conductor de una camioneta Chevrolet Colorado modelo 2025, quien se desplazaba de oriente a poniente por la Carretera a Anáhuac. Al subir al puente, ingresó en sentido contrario, provocando una colisión frontal contra una Honda Odyssey modelo 2011.

La segunda unidad era conducida por Mónica, de 31 años, quien circulaba correctamente de poniente a oriente, con vía libre. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en ambas unidades, particularmente en las partes frontales.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. Tras las diligencias, confirmaron que Gonzalo fue el responsable del accidente, al invadir un carril contrario por falta de precaución al volante.

Las unidades fueron removidas con apoyo de grúas y la circulación fue normalizada minutos después. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos viales y conducir con atención, especialmente en puentes y zonas de alta velocidad.